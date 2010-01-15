Amerikalı şirket Batman'da petrol çıkarıyor

T24 - Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, 32 gravite ile Türkiye'deki en kaliteli petrol üretiminin yapıldığı Şelmo Petrol Sahası'nı kiralayan ABD'li milyarder petrolcü Malone Mitchell'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Transatlantic Petroleum şirketi, bölgede 15 günde 15 kuyu açtı.





Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, 32 gravite ile Türkiye'deki en kaliteli petrol üretiminin yapıldığı Şelmo Petrol Sahası'nı kiralayan ABD'li milyarder petrolcü Malone Mitchell'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Transatlantic Petroleum şirketi, bölgede 15 günde 15 kuyu açtı. Daha önce günde 1600 varil petrol üretiminin elde edildiği sahada, son kuyularla birlikte üretim günlük 3 bin varile ulaştı. Yayalar Köyü Muhtarı Ahmet Aksoy ve Danagözü Köyü Muhtarı Hanefi Yılmaz, kuyuların açıldığı tarla etrafındaki arsaların ekilemez hale geldiğini iddia etti.



ABD'nin milyarder petrolcüsü Marlone Mitchell, günde 1600 varil üretim yaptığı Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki in Şelmo Petrol Sahası'ndaki üretim, 3 bin varile ulaştı. Bu yıl 30 kuyu hedefleyen ABD'li firma, yeni yılın ilk 2 haftasında kuyu sayısını 15'e çıkardı. 32 gravite ile en kaliteli petrolün çıktığı Şelmo sahasında, Yayalar Köyü yakınlarında Kenan Kaplan'a ait 7 dönümlük arazide 1700 metrede kaliteli petrol tabakasına rastlandı. Günde 350 varil petrol üretiminin yapıldığı kuyu yakınlarına Şelmo- 45 ve Şelmo- 51 nolu kuyularda sondaj çalışmalarına da start verildi. 2011'in sonuna kadar Şelmo sahasında 100 kuyu açmayı hedefleyen ABD'li şirketin önündeki en büyük engel ise yüksek maliyet. Türkiye’de arama yapmanın maliyetinin Oklohama’ya göre 10 kat daha yüksek olduğu belirtilirken, ABD'li firma, TPAO ile diğer petrol sektörlerinden emekli olanları bünyesine alıp petrol arama atağına geçti.





Muhtarlar: Mağdur taraf köylüler



1954 yılından beri petrol üretiminin yapıldığı Şelmo sahasında birçok yabancı firmanın sahayı kiraladığını söyleyen Yayalar Köyü Muhtarı Ahmet Aksoy, “Geçen yılın ortalarında sahayı kiralayan ABD'li firma, burada istihdam alanı yaratacak diye çok sevinmiştik. Peş peşe kuyuların açılmasıyla birlikte hayal kırıklığına uğradık. Çünkü ağır tonajlı araçlar yollarımızı bozdu. Yağışlı havalarla birlikte araçlar köy yollarına giremez oldu. Petrol çıkarılan arazilerin etrafı ise petrol atıklarından kullanılamaz halde. Mağdur olan taraf bizleriz. 300'e yakın işçinin büyük bölümü başka yerlerden getirildi. Petrol şirketleri yollarımızın onarımını bile yapmıyor” iddiasında buludu.



İl Genel Meclis üyesi Metin Yalçın ise 1500 dönümlük araziden 320 dönümünün tapulu olduğunu belirterek, “Sızıntı petrol yüzünden arazimin bir bölümü kullanılamaz duruma geldi. Petrol toprağımızdan çıkıyor. Ama nimetlerinden hep başkaları yararlanıyor. Hakkımızı arayacağız” dedi.







