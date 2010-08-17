-AMERİKALI SİNEMA OYUNCUSU ARQUETTE BOŞANIYOR LOS ANGELES (A.A) - 17.08.2010 - ''Medyum'' adlı dizideki rolüyle tanınan Amerikalı sinema oyuncusu Partricia Arquette, kendisi gibi oyuncu olan eşi Thomas Jane'den boşanıyor. Arquette, Los Angeles'ta açtığı boşanma davasının dilekçesinde, ''uzlaştırılamaz farklılıkları'', eşi Jane'den boşanma gerekçesi olarak gösterdi. Patricia Arquette, geçen yıl temmuz ayında da boşanma dilekçesi vermiş ancak daha sonra bundan vazgeçmişti. Emmy ödüllü Arquette, Jane'den olan 7 kızının velayetinin kendisine verilmesini talep ediyor. Arquette ve Jane cifti Mayıs 2006'da evlenmişlerdi.