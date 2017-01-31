Amerikalı piskoposlardan Müslümanlarla dayanışma çağrısı

ABD Piskoposlar Konferansı ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman mültecilerin ülkeye girişine kısıtlamalar getirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Daniel DiNardo ve yardımcısı Başpiskopos Jose Gomez açıklamalarında, "Siyasete karışılmak istenmiyor. Ancak kilise her türlü inançtan insanı acımasız takipçilere karşı savunmaktan vazgeçmeyecektir" dedi.

IŞİD ve diğer radikal yapılanmalardan kaçan insanlar arasında çocuklarına güvenli bir yer arayışında olan ailelerin de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Ulusumuz kötülere karşı yürütülen ortak mücadelenin müttefiki olmayı olumlu karşılamalı" dendi. "Ülkeye zarar vermek isteyenlere karşı dikkatli olunmak zorunda" denilen açıklamada, ancak ülkeye dost olarak gelenlerin de dikkati hakkettiği kaydedildi.

Meksikalı rahip: Trump hasta

Meksika'nın önde gelen din adamlarından, göçmenlerin hakları için sergilediği mücadele ile tanınan Katolik rahip Alejandro Solalinde de ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Solalinde Espactador internet portalına verdiği demeçte, Trump'ı "sosyal ve zihinsel açıdan hasta" diye nitelendirdi. Trump'ın ABD'yi temsil etmediğini öne süren Solalinde, "Tam tersine, nefret, ırkçılık ve kadın düşmanlığını temsil ediyor" dedi. Göçmenlerin Trump döneminin de üstesinden geleceğini söyleyen Solalinde, "Göçmenlerin Trump'tan daha fazla gücü var" dedi. Solalinde güncel durumun aynı zamanda Latin Amerika için büyük bir şans olabileceğini, birlik-beraberliği ve karşılıklı güçlenmeyi beraberinde getirebileceğini belirtti.

Katolik rahip Solalinde göçmenlerin barınmasına hizmet eden Meksika'nın Oaxaca Eyaleti'ndeki Hermanos en el Camino adlı kuruluşun kurucularından. Aynı zamanda Meksika İnsan Hakları Ödülü sahibi olan Solalinde geçen yıllarda sosyal faaliyetleri nedeniyle çok sayıda ölüm tehdidi almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye mültecilerin ve Müslümanların girişine büyük ölçüde kısıtlamalar getirmişti. Trump geçen hafta imzaladığı kararname ile ülkeye mültecilerin kabul edilmesini dört ay için askıya aldı. Bu kararnameye göre, Suriyeli mülteciler de ülkeye kabul edilmiyor.

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