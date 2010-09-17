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Dünya

AMERİKALI OYUNCU MORGAN FREEMAN BOŞANDI JACKSON (A.A)

17 Eylül 2010 21:55

-AMERİKALI OYUNCU MORGAN FREEMAN BOŞANDI JACKSON (A.A) - 17.09.2010 - Amerikalı oyuncu Morgan Freeman, 26 yıllık eşinden boşandı.  Oyuncunun avukatı Willam R. Wright, boşanma şartlarının gizli olduğunu belirterek, ''Duruşma olmadan boşanma oldu. Herkes bittiği için memnun'' dedi.  Freeman ve artık eski olan eşi Myrna Colley-Lee, 26 yıl evli kaldıktan sonra 2007 yılının Aralık ayında ayrı yaşamaya başlamıştı. Çift arasındaki boşanma davası, Temmuz 2008'de açılmıştı.  Tiyatro ve film kostümleri tasarımcısı Colley-Lee ve Morgan Freeman, 16 Haziran 1984'te evlenmişti. 73 yaşındaki ünlü oyuncu 2008 yılında Demaris Meyer adındaki bir kadınla trafik kazası geçirmiş, kazadan kısa bir süre sonra Freeman'ın eşinden ayrıldığı ve boşanma davası açıldığı belirtilmişti. Kazadan sonra ''ikinci kadın'' olduğu iddialarını yalanlayan Demaris Meyer'in, Freeman'in evliliğinin bitmesinin nedeni olarak görülmüştü.  Freeman ''Millon Dollar Baby'' filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazanmıştı. Oyuncunun rol aldığı ünlü filmler arasında ''Driving Miss Daisy'' ve ''The Bucket List'' bulunuyor.  

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