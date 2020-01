-Amerikalı oyuncu Dan Frazer hayatını kaybetti NEW YORK (A.A) - 19.12.2011 - Ünlü Amerikalı oyuncu Dan Frazer, 16 Aralık'ta New York'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Türkiye'de de gösterilen 1970'li yılların ünlü televizyon dizisi "Kojak"taki dedektif Frank McNeil tiplemesiyle ün kazanan Frazer, 90 yaşındaydı. Oyunculuk kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Frazer, "Cleopatra Jones", "Take the Money and Run", "Gideon's Trumpet" ve "Deconstructing Harry" gibi filmlerin yanı sıra "Car 54, Where Are You", "Route 66", "Barney Miller" ve "Law & Order" gibi televizyon dizilerinde rol almıştı.