-Amerikalı oyuncu Barrymore üçüncü evliliğine adım attı NEW YORK (A.A) - 06.01.2012 - Amerikalı sinema oyuncusu Drew Barrymore, moda devi Chanel'in eski üst yöneticisi Arie Kopelman'ın sanat danışmanı oğlu Will Kopelman ile nişanlandı. Barrymore'un menajeri, nişan haberini bugün açıkladı. Çiftin Idaho'daki Güneş Vadisi'nde yaptıkları tatil sırasında nişanlandıkları sanılıyor. People dergisi de çiftin bir fotoğrafını yayımladı. 36 yaşındaki Barrymore kısa süren ilk evliliğini Jeremy Thomas'la 1994'te, ikinci evliliğini ise 2001 yılında komedyen Tom Green ile yapmıştı.