T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amerikalı öncü siyah komedyen Dick Gregory yaşamını yitirdi

1932 St. Louis, Missouri doğumlu olan Gregory, 1968'de Barış ve Özgürlük Partisi'nden başkan adayı olmuştu

20 Ağustos 2017 12:01

'Amerika'ya ayna tutan', mizahı eşitlik mücadelesi için güçlü bir araç haline getiren öncü siyah komedyen Dick Gregory, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1960'larda toplumun pek çok alanında ırksal engelleri aşarak 'segregasyon/ayrım' politikalarını fiili olarak lağveden siyahların komedi alanındaki öncüsü olan Gregory, sosyal adalet ve eşitlik mesajlarıyla tanınıyordu.

Gregory, beyaz nüfus içerisinde popülarite kazanan ilk siyah komedyenlerden biriydi. Yurttaş Hakları Hareketi'nin güçlenmesiyle birlikte esprilerindeki toplumsal içeriği de güçlendiren Gregory, New York Times tarafından "Amerika'ya ayna tutan ve kendine gülmesini sağlayan kişi" olarak tanımlandı. Gregory, mizahı eşitlik mücadelesinin önemli bir aracı haline getirdi.

1932 St. Louis, Missouri doğumlu olan Gregory, 1968'de Barış ve Özgürlük Partisi'nden başkan adayı olmuştu. 

 

ETİKETLER

Dick GregoryABDkomedyen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24