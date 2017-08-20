Amerikalı öncü siyah komedyen Dick Gregory yaşamını yitirdi

'Amerika'ya ayna tutan', mizahı eşitlik mücadelesi için güçlü bir araç haline getiren öncü siyah komedyen Dick Gregory, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1960'larda toplumun pek çok alanında ırksal engelleri aşarak 'segregasyon/ayrım' politikalarını fiili olarak lağveden siyahların komedi alanındaki öncüsü olan Gregory, sosyal adalet ve eşitlik mesajlarıyla tanınıyordu.

Gregory, beyaz nüfus içerisinde popülarite kazanan ilk siyah komedyenlerden biriydi. Yurttaş Hakları Hareketi'nin güçlenmesiyle birlikte esprilerindeki toplumsal içeriği de güçlendiren Gregory, New York Times tarafından "Amerika'ya ayna tutan ve kendine gülmesini sağlayan kişi" olarak tanımlandı. Gregory, mizahı eşitlik mücadelesinin önemli bir aracı haline getirdi.

1932 St. Louis, Missouri doğumlu olan Gregory, 1968'de Barış ve Özgürlük Partisi'nden başkan adayı olmuştu.