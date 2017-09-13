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"Amerikalı olmamak nedir?" sorusunu 'Savcı Bharara' yanıtladı: Erdoğan'ı cesaretlendirmektir!

Savcı Preet Bharara Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü

13 Eylül 2017 15:34

İranlı işadamı Reza Zarrab ile ilgili iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, kendisini görevden alan Donald Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.  Bharara,  "Amerikalı olmayan nedir?" sorusunu, "(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı cesaretlendirmek" diye yanıtladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Halkbank yöneticilerinin adlarının, Zarrab dosyasına girmesinin ardından eski çalışma arkadaşlarını kutlayan ve ‘Eski ofisim büyük ve önemli işler yapmayı sürdürüyor’ mesajını paylaşan Bharara, Salı akşamı da ilginç bir mesaj paylaştı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevinden alındıktan sonra New York Üniversitesi’nde hukuk dersleri vermeye başlayan Bharara, dünkü mesajında ‘Amerikalı olmayan nedir?’ sorusunu sorduktan sonra yanıtları da ‘Comey’i kovuşturmak’ (Eski FBI Başkanı), Arpaio’yu affetmek, (Irkçı fişleme yapan Arizona şerifi Joe Arpaio), Neo-Nazileri mazur görmek, Dreamers’ları (Hayalperestler-çocukken aileleri tarafından ABD'ye getirilen çoğunluğu Latin Amerika kökenli göçmenler) sınır dışı etmek, Erdoğan’ı cesaretlendirmek, Duerte’ye övgü düzmek (Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duerte), Putin’i okşamak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) şeklinde sıraladı.

 

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