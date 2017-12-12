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Dünya

Amerikalı mahkûm Endonezya'nın ünlü cezaevinden firar etti

Haziran ayında da Kerobokan cezaevinde kalan dört mahkum tünel kazarak kaçmayı başarmıştı

12 Aralık 2017 03:34

Amerikalı bir mahkûm, mahkûmlara yönelik kötü muameleyle bilinen Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Kerobokan Cezaevi'nden firar etti. Chrishan Beasley, Ağustos ayında üzerinde 5 gram esrar bulunduğu için tutuklanmıştı.

Endonezya medyasında ise firara ilişkin farklı haberler var.

Bazı medya organları Beasley'nin duvardan atlayarak kaçtığını, bazıları ise onun önce testere ile çatıda delik açtığını aktardı.

Beasley'nin davası sürüyor.

Onunla birlikte firar eden mahkumun da Amerikalı olduğu ve silahlı soygun suçundan hüküm giydiği açıklandı.

20 aylık hapis cezasını çeken 57 yaşındaki Paul Anthony Hoffman isimli Amerikalı, cezaevinden kaçtıktan hemen sonra yakalandı.

Uyuşturucu kaçakçıları idam cezasına çarptırılabiliyor

Haziran ayında da Kerobokan cezaevinde kalan dört mahkum tünel kazarak kaçmayı başarmıştı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda sert yasaları ile bilinen Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

Kerobokan aynı zamanda, "Bali Dokuzlusu" olarak ünlenen, bir grup Avustralyalının da tutulduğu cezaevi.

Avustralyalı yetkililerin eleştirilerine karşın, bu gruptan iki kişi daha önce idam edilmişti.

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