-AMERİKALI KONGRE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ WASHINGTON (A.A) - 08.01.2011 - ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Arizona milletvekili Gabrielle Giffords'un, Arizona'nın Tucson kentindeki bir markette katıldığı halka açık bir etkinlik sırasında başından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Amerikan televizyonlarının haberlerine göre, 40 yaşındaki milletvekili Tucson, kalabalığa gelişigüzel ateş açan kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından vuruldu. CNN televizyonunu, bir polis yetkilisine dayanarak, Giffords'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda, aralarında Giffords'ın yardımcılarının da bulunduğu 12 kadar kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Saldırganın hemen yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilirken, FBI ve yerel polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.