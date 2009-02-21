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Dünya

Amerikalı katil askere müebbet hapis

Askeri mahkeme, 4 Iraklıyı öldürmekten suçlu bulunan bir Amerikan askerini ömür boyu hapis cezasına çarptırdı

21 Şubat 2009 02:00

Askeri mahkeme, 4 Iraklıyı öldürmekten suçlu bulunan bir Amerikan askerini ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Çavuş Michael Leahy Jr., 9 üyeli jüri tarafından cinayet ve adam öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Elleri ve gözleri bağlanmış 4 Iraklının 2007 baharında kafalarının arkasından vurularak öldürülmesinde yer almaktan suçlu bulunan Leahy'nin rütbesinin de indirilmesine karar verildi. Iraklılar öldürüldükten sonra bir kanala atılmıştı.

Leahy'nin avukatı, bu trajedinin bir plan sonucu olmadığını iddia ederek müvekkilinin uykusuzluktan sersemlemiş olduğunu ve aylardır savaş bölgesinde bulunmasından dolayı hissizleştiğini söyledi.

Ancak iddia makamı Leahy'nin ne yaptığının bilincinde olduğunu belirtti.

Mahkemede verilen ifadelere göre, bir devriyeyle çatışmaya giren Iraklılar, devriyeye saldırdıklarına dair yeterli delil olmadığı halde gözaltına alınmış, daha sonra devriyedeki bazı askerlerce ücra bir yere götürülerek intikam için öldürülmüştü.

Iraklıları öldürenler arasında Leahy dışında aynı birlikten Başçavuş John Hatley ile Joseph Mayo adlı asker de bulunuyordu.

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