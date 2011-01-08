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Dünya

AMERİKALI KADININ İRAN'DA GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI ERİVAN (A.A)

08 Ocak 2011 01:39

-AMERİKALI KADININ İRAN'DA GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI ERİVAN (A.A) - 07.01.2011 - Ermenistan'dan İran'a geçen Amerikalı bir kadının, burada casusluktan gözaltına alındığı iddiaları üzerine, Ermenistan istihbarat servisi, belirtilen isimde bir kadının ülkelerinden İran'a geçmediğini açıkladı.  Yetkililer, Hall Talayan adlı birinin Ermenistan'dan İran'a geçtiğine dair bir bilgi olmadığını söyledi.  İran basınında, Ermenistan'dan ülkeye vizesiz geçmeye çalışan bir Amerikalı kadının yaklaşık bir hafta önce gözaltına alındığı, güvenlik yetkililerine "Ermenistan'a iade edilmesi durumunda öldürülebileceğini" söylediği haberi yer almıştı. İran devlet televizyonunun verdiği bir haberde ise yetkililerin bu haberi yalanladığı belirtilmişti. 

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