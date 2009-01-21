Amerikalı Ermeniler Obama'ya mesaj yağdıracak

Ermeniler 'Obama' dedi ama...

ANCA üyeleri, 4 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimi öncesinde, Ermeni asıllı Amerikalıların, Obama'yı destekleyeceğini açıklamış, ancak destekledikleri adayların, Başkanlık koltuğuna oturduğunda değişmesinden de şikayet etmişlerdi.Obama'nin başkanlığı üstlenmesinden sadece birkaç saat sonra ANCA tarafından yayımlanan açıklamada, Ermeni toplumu mensuplarının, Obama'ya, geçen yıl seçim kampanyası sırasında, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyacağı yönünde verdiği sözü hatırlatmaları ve bunun yerine getirilmesini talep etmeleri istendi.ANCA, bu mesajı Beyaz Saray'a göndermek isteyen Ermenilere kolaylık için standart bir mesaj metni de yayımladı. ANCA'nin internet sitesi üzerinden bu mesaj, elektronik posta olarak kolaylıkla gönderilebiliyor.Birkaç gün önce de 20 Amerikan Ermeni kuruluşu, Obama'ya ortak bir mektup göndererek, aynı talebi dile getirmişti.Amerikalı Ermenilerin, 24 Nisan öncesinde bu tür kampanyalarla konuyu gündemin üst sıralarında tutmaya çalışmaya devam etmeleri bekleniyor.