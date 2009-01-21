T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amerikalı Ermeniler Obama'ya mesaj yağdıracak

ABD Ermeni Ulusal Komitesi, üyelerinden, Ermeni iddialarının tanınması için Obama'ya mesaj yağdırmalarını istedi

21 Ocak 2009 02:00

ABD'deki en büyük Ermeni kuruluşu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), bu ülkedeki Ermeni toplumu mensuplarından, dün göreve başlayan yeni Başkan Barack Obama'ya 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını talep eden mesajlar göndermelerini istedi. 

ANCA üyeleri, 4 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimi öncesinde, Ermeni asıllı Amerikalıların, Obama'yı destekleyeceğini açıklamış, ancak destekledikleri adayların, Başkanlık koltuğuna oturduğunda değişmesinden de şikayet etmişlerdi.

Ermeniler 'Obama' dedi ama...

Obama'nin başkanlığı üstlenmesinden sadece birkaç saat sonra ANCA tarafından yayımlanan açıklamada, Ermeni toplumu mensuplarının, Obama'ya, geçen yıl seçim kampanyası sırasında, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyacağı yönünde verdiği sözü hatırlatmaları ve bunun yerine getirilmesini talep etmeleri istendi.

ANCA, bu mesajı Beyaz Saray'a göndermek isteyen Ermenilere kolaylık için standart bir mesaj metni de yayımladı. ANCA'nin internet sitesi üzerinden bu mesaj, elektronik posta olarak kolaylıkla gönderilebiliyor.

Birkaç gün önce de 20 Amerikan Ermeni kuruluşu, Obama'ya ortak bir mektup göndererek, aynı talebi dile getirmişti.

Amerikalı Ermenilerin, 24 Nisan öncesinde bu tür kampanyalarla konuyu gündemin üst sıralarında tutmaya çalışmaya devam etmeleri bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24