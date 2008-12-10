Amerikalı Ermeniler Albright'a kızgın

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), soykırımı önleme amacıyla ABD'de kurulan özel bir komisyonun üyelerinin, 1915'deki olaylara ilişkin Ermeni iddialarına ilişkin tutumları nedeniyle "ikiyüzlü" olduklarını öne sürdü.



ANCA'dan yayımlanan açıklamada, ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright ile ABD'nin eski savunma bakanlarından William Cohen'in bulunduğu komisyonun hazırladığı raporun, iki eski bakanın tutumu nedeniyle, "güvenilir olmadığı" iddia edildi.



Albright ile Cohen, söz konusu iddialarının karşısında yer alan isimler olarak biliniyor.



"Soykırımı Önleme Görev Gücü" adı altında oluşturulan komisyonun başkanları Albright ile Cohen, Washington'da Ulusal Basın Kulübü'nde bir toplantı düzenleyerek, Amerikan yönetimini, dünyada soykırımların önlenmesine teşvik etmişti.



ANCA Başkanı Aram Hamparyan, Albright ile Cohen'in, soykırımların önlenmesi yönünde kayda değer bazı önerilerde bulunmasına karşılık, 1915'deki olaylara ilişkin iddiaları kabul etmemelerinin, komisyonun amacına gölge düşürdüğünü ileri sürdü.



Albright ile Cohen, geçen yıl, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek Kongrede bekleyen 106 sayılı Ermeni tasarısına karşı çıkmıştı.



Türkiye'nin lobi firması



ANCA, Cohen'in lobi firması Cohen Group'un Türkiye'nin Washington'daki lobi şirketi DLA/Piper ile stratejik bir ortaklık içinde olduğunu, eski bakanın bu nedenle Ermeni tasarılarına karşı çıktığını da iddialarına ekledi.



Soykırımı önleme amacıyla kurulan komisyon, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Barack Obama yönetiminin bu meseleye öncelik vermesi çağrısında bulundu. Komisyon, Amerika Musevi Soykırımı Müzesi, Amerika Diplomasi Akademisi ve Amerika Barış Enstitüsü'nün desteğiyle oluşturuldu. Albright, komisyon ve hazırladıkları raporun temelinde, soykırımın kabul edilemez olduğunu vurguladıklarını ve önlemek için yapılacak şeyleri sıraladıklarını bildirmişti.



Komisyon ayrıca, yeni yönetimden, soykırım önleme çalışmaları için 250 milyon dolar kaynak ayrılmasını da talep etti. Komisyon, daha çok Darfur ve Kongo'daki olaylara dikkati çekiyor.



Raporda Ermeni olaylarına çok kısaca değinilmesinden şikayet eden ANCA temsilcisine karşılık Cohen, çalışmalarında geçmişe değil, geleceğe yönelmeye özen gösterdiklerini kaydetti.