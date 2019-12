-AMERİKALI ÇOCUKLARA TÜRK "VİTAMİN"İ PHOENİX (A.A) - 02.11.2010 - Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ahmet Eti, Sebit'in ilk ürünü olan Vitamin'de matematik ve fen bilgisi eğitimindeki temel kavramların daha iyi öğretilebilmesi için görsel ve interaktif içerik geliştirmek üzerine odaklandıklarını bildirdi. Eti, ''Bugün Vitamin, Avrupa ve Asya'daki birçok ülkede 2 milyondan fazla öğrenci tarafından kullanılıyor. Uygulamanın İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve Arapça sürümleri bulunuyor'' dedi. Türk Telekom iştiraklerinden Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ'nin Arizona Ofisi açıldı. Phoenix'teki Arizona Üniversitesi (ASU) SkySong Teknopark'ta yer alan Adaptive Curriculum'un açılışına ASU Başkanı Michael M. Crow, Scottsdale Belediye Başkanı W.J. Jim Lane, Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ahmet Eti, Adaptive Curriculum Üst Yöneticisi (CEO) Jim Bowler, Oger Telecom Yönetim Kurulu Üst Düzey Danışmanı Dr. Mabelle Sonnenschein ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'de bir milyon civarında öğretmen ve öğrencinin kullandığı Vitamin'in ABD'ye uyarlanmış versiyonu olan Adaptive Curriculum'un açılış töreninde konuşan Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti, Sebit'in yaklaşık 15 yıl önce TÜBİTAK bünyesindeki araştırma laboratuvarlarından ayrılan çalışanlar tarafından kurulduğunu ifade etti. Sebit'in ilk ürünü olan Vitamin'de matematik ve fen bilgisi eğitimindeki temel kavramların daha iyi öğretilebilmesi için görsel ve interaktif içerik geliştirmek üzerine odaklandıklarını kaydeden Ahmet Eti, Vitamin'in, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara online müfredatla pek çok eğitim hizmeti sunmaya başladığını, böylelikle öğrenciler ve ebeveynlerinin evlerinde kullanabilecekleri katma değerli bir Telekom hizmeti haline geldiğini belirtti. Bugün Vitamin'in Avrupa ve Asya'daki birçok ülkede 2 milyondan fazla öğrenci tarafından kullanıldığını vurgulayan Eti, uygulamanın İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve Arapça sürümleri bulunduğunu hatırlattı. -''İYİ KULLANILDIĞINDA SINIFTA İNANILMAZ FARKLAR YARATABİLİR''- Teknolojinin iyi kullanıldığında sınıfta inanılmaz farklar yaratabileceğine, öğrencileri üniversite ve kariyer fırsatlarını yakalayabilmeleri için çok daha iyi bir şekilde hazırlayabileceğine güçlü bir şekilde inandığını ifade eden Eti, şöyle devam etti: ''Bu inancım Sebit'i kurduğumuz zamanki inancımdan daha da güçlü. Arizona Devlet Üniversitesi ile işbirliğimiz, araştırma ve geliştirme alanlarında yıllar süren çalışmalarımız yoluyla elde ettiğimiz bilgileri ABD pazarına sunabilmemizi ve ülke çapındaki her sınıfta matematik ve fen bilgisi eğitimine destek olmak için her mahalle ve okula yardımcı olabilmemizi sağlıyor. Burada büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Gerçek şu ki geçtiğimiz on yıllarda en az değişikliğin yaşandığı alan eğitim alanıdır. Bugün temel sorunumuz hala derslerde yeni kavramları öğrenmekte öğrencilerin yaşadığı motivasyon eksikliğidir. Ödüllü çözümümüz Adaptive Curriculum bugün ülke genelinde ve eyaletlerde uygulanan standartların hedeflediği temel kavramlar üzerine odaklanıyor. Bu, öğrencilere anlama yetilerini derinleştiren ve konuların daha fazla akıllarında kalmasını sağlayan interaktif ve kişiselleştirilmiş öğrenme tecrübeleri sunuyor. Vizyonumuz her öğrencinin günümüzün global ekonomisinde rekabet etmeye daha hazırlıklı olmasını sağlayarak online matematik ve fen eğitiminde global lider olmaktır. Bu özellikle hem ABD Başkanı Barack Obama hem de Eğitim Bakanının eyaletler ve eğitim ürünleri sunan şirketler arasında bu problemlerin çözülmesi için işbirliği yapmalarını istediği Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da önemlidir.'' Adaptive Curriculum Üst Yöneticisi Jim Bowler ise yaptığı konuşmada, ''Eğer öğrenmenin ilerlemesini sağlayacak ve bugünün öğrencilerini modern bir dünyaya hazırlayacaksak, bu ülkenin global ekonomide başarılı olmasını sağlamış ve her yıl milyonlarca öğrencinin hayatında farklılık yaratmış oluruz'' diye konuştu. Bir öğretmen olarak her yeni yılın, yeni bir yolculuğun, yeni bir öğrenci grubuyla yeni bir maceranın başlangıcı olduğunu söyleyen Bowler, Adaptive Curriculum'la birlikte hissettiği heyecanı da tam olarak yeni eğitim yılı açılışındaki bu heyecana benzetti. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı W.J. Jim Lane, ASU Başkanı Michael M. Crow, Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti, Adaptive Curriculum Üst Yöneticisi Jim Bowler birlikte açılış kurdelesini kestiler. Çin, Malezya ve ABD'de kullanılmaya başlanan Vitamin'in, Suudi Arabistan ve Mısır için Arapça, Güney Amerika ülkeleri için ise Portekizce ve İspanyolca sürümlerinin ise test edildiği bildirildi.