-Amerikalı çift 20. çocuklarını bekliyor LITTLE ROCK (A.A) - 08.11.2011 - ABD'de 19 çocuk sahibi olan ve kendi televizyon programları da bulunan bir çift, 20. çocuklarını beklediklerini açıkladı. Arkansas eyaletinde yaşayan Jim Bob Duggar ve Michelle Duggar çifti, bugün çıktıkları bir başka televizyon programında 20. çocuklarının nisan ayında doğacağını duyurdu. 27 yıllık evli çift, ailelerine katılacak yeni bebek nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti. 19. çocuğunu 2 yıl önce dünyaya getiren 45 yaşındaki Michelle Duggar, fiziksel olarak kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Duggar ailesi, doğum kontrol yöntemlerine karşı olduklarını daha önce açıklamışlardı. Çiftin 2 de torunu bulunuyor.