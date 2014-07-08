Amerikalı casuslara sınır dışı talebi



Onlarca gizli belgeyi ABD İstihbaratı'na aktaran bir Federal Haberalma Servisi (BND) personelinin sözkonusu hizmetleri karşılığında ABD'lilerden 25 bin euro aldığı ileri sürülüyor. 31 yaşındaki ajan yargıya teslim edildi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili ve Federal Meclis İçişleri Komisyonu Wolfgang Bosbach, "BND çalışanının Amerikalı bağlantısının federal hükümetin herhangi bir yaptırımıyla karşılaşmaksızın bundan sonra da Almanya'da faaliyetlerine devam edebileceğini sanmıyorum" dedi.

'Almanya'yı terk edin'

Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) Hans-Peter Uhl, casusluk olayına adı karıştığı belirlenen ABD'li istihbaratçıların Almanya'yı terk etmelerini istedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, iddiaların doğrulanması halinde ABD'nin Berlin Büyükelçiliği'ndeki sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bu arada medyaya yansıyan bilgilere göre Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) bünyesindeki istihbarata karşı koyma (İKK) birimi son gelişmeler karşısında yeniden yapılandırılıyor.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in imzasını taşıyan bir gizli belgede, başta iletişim araçlarının gözetimi olmak üzere İKK alanında somut karşı önlemlerin planlandığı belirtildi.

Karşı istihbaratın yelpazesi genişliyor

BfV Başkanı Hans-Georg Maaßen, NSA skandalı sonrası, "İKK'nın 360 derecelik bakış açısına kavuşacak şekilde yeniden düzenlendiğini" açıklamıştı. Almanya'da karşı istihbarat şimdiye kadar Rusya ve Çin odaklı çalışıyordu.

Öte yandan ABD adına casuslukla suçlanan BND mensubunun avukatı Klaus Schroth da medyaya bir açıklamada bulundu. Avukat Schroth, "Şimdiye kadar birçok casusluk davasına girdim. Ama müvekkilim bana bir profesyonel casus gibi gelmiyor" dedi.