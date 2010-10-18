-AMERİKALI BABA-OĞUL UZAYA iPHONE4 GÖNDERDİ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Amerikalı baba-oğul, uzaya iPhone4 ve yüksek çözünürlüklü kameranın bağlı olduğu bir meteoroloji balonu gönderdi. New York'un Brooklyn semtinde yaşayan baba ve oğlu Luke ve Max Geissbuhler'in stratosferin en üst tabakasına yeryüzünden yaklaşık 35 kilometre mesafeye ulaşan meteoroloji balonu patlayınca, iPhone4 ve HD kameranın bulunduğu taşıyıcı yeryüzüne paraşütle yumuşak iniş yaptı. Denemelerinde iPhone4'ün kamera özelliğini kullanmayan, bunun yerine akıllı telefondan araçlarını izlemek için GPS cihazı olarak faydalanan baba-oğul, cihazların yere sapasağlam indiğini ve HD kameranın yaklaşık 100 dakikalık görüntü çektiğini belirtti. Kendi yapımları uzay aracına, araştırma ve geliştirme için 8 ay harcayan baba-oğul, iPhone için de köpüklü malzemeden bir koruyucu yaptı. Saatte 160 kilometre hızı aşan rüzgara dayanabilen iPhone4, sıfırın altında 51 dereceyi aşan sıcaklıkta elektronik devrelerinin donmaması için el ısıtıcısı ile korumaya da alındı. Amerikalı baba-oğul kendilerine özgü uzay araçlarının taşıdığı cep telefonu ve kamera, gönderildiği yerin 50 kilometre uzağında, iPhone'u karanlıkta parlayan LED ışığı sayesinde bulundu.