Amerikalı askerlerden skandal yaratan video

T24- ABD'nin USS Enterprise nükleer uçak gemisinde, dönemin üst düzey rütbeli subayı olan Owen P. Honors'ın da yer aldığı "şaka" amaçlı çekilen cinsel içerikli video görüntüleri büyük skandal yarattı. ABD Deniz Kuvvetleri, "münasebetsiz" olarak nitelendirdiği görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.







ABD'li askerlerin skandal yaratan videosunu izlemek için tıklayın







Askerlerin birlikte duş alma sahneleri, cinsel göndermeler, eşcinsellik karşıtı espriler ve yine şaka amaçlı kaprofajik (dışkı yeme) görüntülerin yer aldığı videonun, bir internet gazetesi tarafından sansürlenmiş bir şekilde yayımlanmasının ardından ortalık karıştı.

Afganistan'a destek vermekle görevli gemide 2006-2007 yıllarında çekilen ve haftalık sinema akşamında gemi personeline izletilen görüntülerde, o zamanlar gemideki ikinci en üst düzey rütbeli subay olan ve daha sonra geminin komutasını devralan Owen P. Honors bulunuyor.

Görüntülerin sızmasının ardından Honors'ın görevini bırakmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Honors'ın komutasındaki askeri personelin bir kısmı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir sayfa açarak, Honors'ın, uzun süre denizde zaman geçiren askerlerin moralini yükseltmek için bu videoyu hazırladığını belirterek komutanlarını savundu.

Amerikan Donanması, videonun sızdığı hafta sonunda ilk önce, bunların sadece şaka amaçlı hazırlanmış görüntüler olduğunu söylemekle yetindi ve önemsiz olduğu yaklaşımını gösterdi. Ancak daha sonra Deniz Kuvvetleri, "münasebetsiz" olarak nitelendirdiği görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.