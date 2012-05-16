Amerikalı askerlerden İncirlik'te sokağa çıkma yasağı

İncirlik'teki "39'uncu Wing Komutanlığı"; üs içinde Amerikalı görevlilerin 6- 17 yaş arasındaki çocuklarının okul günleri dışında, saat 22.00'dan ertesi gün saat 12.00'a kadar, yanlarında anne ve babaları olmadan sokağa çıkmalarını yasakladı. Çocuklara yönelik sokağa çıkma yasağı, İncirlik Üssü'nün resmi internet sitesinden duyuruldu.

"39'uncu Wing Komutanlığı Halkla İlişkiler Bölümü", geçen yıldan bu yana artış gösteren konut ve parkların sprey boyalarla rastgele boyanması, aydınlatma lambaları ve kaldırımların kırılıp tahrip edilmesi olayları üzerine sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Çocukların sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler içinde halka açık yerlerde anne veya babalarının refakatinde dolaşabileceği, bunun dışındaki durumlarda görülmeleri halinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınacağı ve ceza verileceği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde 12- 17 yaş arasındaki çocukların kiliseye, spor etkinliklerine ve gençlik etkinliklerine anne ve babaları tarafından ilgili birimlere bilgi vererek katılabileceği de ifade edildi.