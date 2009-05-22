Amerikalı asker idamdan kurtuldu

Irak'ta tecavüz ve cinayetten suçlu bulunan eski bir Amerikalı asker ülkesinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Kentucky'de görülen davada, Steven Dale Green adlı eski Amerikalı asker jüri tarafından ailesini katlettiği bir Iraklı kıza tecavüz ve öldürmekten suçlu bulunurken, idam cezası verilmedi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Kendisine yöneltilen 17 suçlamayı kabul eden 24 yaşındaki Green hakkındaki kararı verirken çok zorlanan jüri üyeleri, eski askere verilecek ceza konusunda uzlaşma sağlayamadı.



Green, 2006'da Bağdat yakınlarında 14 yaşındaki bir Iraklı kıza tecavüz edip, kızı ve ailesini öldürmekten suçlu bulunmuştu.



Cinayete karışan 3 asker daha önce bir askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, gözcülük yapan 4.süne de 2 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.



İddia makamı, diğer 3 asker 14 yaşındaki kıza sırayla tecavüz ederken, Green'in kızın ailesini ve 6 yaşındaki kız kardeşini bir odaya götürüp öldürdüğünü, ardından da Iraklı kızın ırzına geçip katlettiğini savunmuştu.



Kararın açıklanmasıyla Green'in yüzünde hafif bir gülümsemenin belirdiği görülürken, Iraklı kurbanların yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Olay gün ışığına çıkmadan önce 101. Hava İndirme Tümeni'nden psikolojik rahatsızlık sebebiyle uzaklaştırılan Green, yurt dışında işlediği suçlardan ötürü ABD yasalarına göre yargılanan ilk eski asker oldu.

