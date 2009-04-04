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Dünya

Amerika'dan, Kuzey Kore'ye tehdit gibi uyarı

ABD'nin Kuzey Kore Yüksek Temsilcisi Stephen Bosworth: Kuzey Kore roket fırlatırsa sonuçlarına katlanır

04 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın Kuzey Kore Yüksek Temsilcisi Stephen Bosworth, Kuzey Kore'nin roket fırlatması durumunda, bunun sonuçlarına katlanacağını bildirdi.

Stephen Bosworth, ABD ve diğer ülkelerin uzun menzilli füze olduğuna inandığı testi yapıp yapmama konusunda Pyongyang yönetimini yeniden düşünmeye de çağırdı.

Kuzey Kore'nin, denemeyi yapması durumunda katlanacağı sonuçların ne olacağı hakkında ise bilgi vermekten kaçınan Bosworth, ABD olarak Kuzey Kore ile ikili görüşmelere açık olduklarını kaydetti.

Bosworth, Kuzey Kore'den roket deneme planından vazgeçmesini ve 6'lı nükleer görüşmelere dönmesi çağrısında da bulundu.

Kuzey Kore, 4-8 Nisan tarihleri arasında uzaya bir haberleşme uydusu göndereceğini açıklamıştı. Washington yönetimi ve Asya'daki müttefikleri, Kuzey Kore'nin bu planını, uzun menzilli füze denemesinin kılıfı olarak görüyorlar.

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