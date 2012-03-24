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Spor

Amerika'dan Galatasaray'a davet

Galatasaray’ın uzun süren suskunluğunun ardından Süper Lig’de şampiyonluğun bir numaralı favorisi haline gelmesi, dünyadaki popülaritesini de artırdı

24 Mart 2012 12:44

 

T24 - Galatasaray, kurucusu Davit Ben Gurion’un Galatasaray Lisesi mezunu olması yüzünden İsrail lobisinin de desteğiyle, Türk-Amerikan İş Derneği tarafından 10 günlük kamp için New York’a davet edildi. Cim-Bom teklifi kabul ederse hatırı sayılır bir ücret de alacak.

Galatasaray’ın uzun süren suskunluğunun ardından Süper Lig’de şampiyonluğun bir numaralı favorisi haline gelmesi, dünyadaki popülaritesini de artırdı. Bunun son örneği de yapılan önemli bir davet ile ortaya çıktı.

Nevzat Dizdar'ın Milliyet'teki haberine göre; Türk-Amerikan İş Derneği, Galatasaray’ı 10 günlük kamp için New York’a davet etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba sarfeden derneğin, Galatasaray’ın tanınırlığından yararlanmak istediği belirtildi. Yaz döneminde gerçekleşmesi planlanan 10 günlük kamp için sarı-kırmızılıların, hatırı sayılır bir ücret de alacağı bildirildi. Galatasaray’ın, ABD turnesinde çeşitli hazırlık maçları oynayacağı ve bazı etkinliklere de katılacağı dile getirildi.


İlişkiler yumuşayabilir


Cim-Bom’un, ABD’ye davet edilmesinde, İsrail lobisinin de etkili olduğu ve girişime destek verdiği öğrenildi. İsrail’in kurucusu ve ilk devlet başkanı olan Davit Ben Gurion’un, Galatasaray Lisesi mezunu olması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe karşı sıcak bir yaklaşım içinde olduğu bildirildi. Ayrıca Galatasaray’ın bu organizasyonu ile Türk-İsrail ilişkilerinde de yumuşamayı sağlayabileceği savunuldu.

Türk-Amerikan İş Derneği’nin yaptığı davete şimdilik olumlu yanıt veren sarı-kırmızılıların son anda bir pürüz olmazsa yaz kampı sırasında ABD’ye gideceği ve kamp yapacağı belirtildi.

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ABDGalatasarayGalatasaray LisesiTürk Amerikan İş DerneğiDavit Ben Gurion

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