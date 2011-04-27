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Dünya

Amerika'daki Türkler ilerliyor

ATAA Başkanı Günay Evinch ve FTAA Başkanı Kaya Boztepe Türk asıllı Amerikalıların siyasi etkinliğini değerlendirdi

27 Nisan 2011 03:00

T24- ATAA Başkanı Günay Evinch ve FTAA Başkanı Kaya Boztepe, Amerika'da yaşayan Türklerin siyasi konumlarında ilerleme olduğunu belirtti.

Amerika'nın sesi'nde yayımlanan habere göre, ATAA Başkanı Günay Evinch ve FTAA Başkanı Kaya Boztepe Türk asıllı Amerikalıların siyasi etkinliğini değerlendirdi:

"Amerika’da yaşayan Türklerin siyasi konum ve etkinliği son yıllarda önemli ilerleme kaydetti.

Bunun önemli göstergeleri var: Amerika Temsilciler Meclisi’nde görüşülmeyi bekleyen Türkiye lehinde üç karar tasarısı var. Kongre'de Türk Amerikan Dostluk Grubu'na üye milletvekillerinin sayısı artıyor. Aynı şekilde Türk kuruluşlarının Kongre'deki etkinliği, gerektiğinde organize olma yeteneği dikkat çekmeye başladı. Bunun son örneği, Washington’da Türkiye aleyhinde düzenlenen bir gösteriye tepki vermek için toplanan Türklerin sayısının, protestocuların sayısını aşması oldu."

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