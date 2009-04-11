Amerika'da yine silahlı saldırı: 2 ölü

Son dönemdeki silahlı saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, bir saldırı da Michigan'da gerçekleşti. Henry Ford Community Üniversitesi'ndeki olayda 2 kişi hayatını kaybetti.



Mart ayı içinde Alabama'daki bir kasabada ve North Carolina'da yaşlıların kaldığı bakımevinde, nisan yı başında da New York'ta göçmenlere yardım eden vakıfta yaşanan saldırıların ardından, ABD bu kez Michigan'dan gelen saldırı haberiyle sarsıldı.



Michigan eyaletinin Dearborn şehrinde bir üniversitedeki silahlı saldırıda en az 2 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Polis, Henry Ford Community Üniversitesi'nin bir odasında 28 yaşındaki bir erkekle 20 yaşlarında bir kadının cesedinin bulunduğunu kaydetti.



Kampüste silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polisin saldırıyı araştırdığı kaydedildi.



Yaklaşık 17 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda, paskalya bayramının arifesi Kutsal Cuma günü nedeniyle kalabalık olmamasının bir şans olduğu kaydedildi.