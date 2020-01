'Amerika'da üç kadın askerden biri cinsel tacize uğruyor'

T24 - ABD ordusunda her üç kadın askerden biri cinsel saldırıya uğruyor. Pentagon'a göre geçtiğimiz yıl 3 bin cinsel taciz yaşandı ancak bağımsız veriler bu rakamın 19 bin olduğunu gösteriyor.







ABD ordusunda görev yapan her üç kadından birinin görev süresi içinde en az bir defa cinsel saldırıya ya da tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de her 6 kadından biri yaşamı boyunca en az bir kere cinsel tacize uğruyor. Bu iki veri karşılaştırıldığında ABD ordusunda görev yapan kadınlar, sivil olarak yaşamlarını sürdürenlere oranla iki kat daha fazla tehdit altında.



ntvmsnbc'nin İngiliz The Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, ordu içinde cinsel saldırıya karşı tutumu, "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışı. Orduda cinsel tacize uğrayan kadın askerler, bu konuyu mahkemeye taşıdıkları zaman ya da şikayette bulunduklarında üstleri tarafında baskıya uğruyor.

ABD ordusunun bu "küçük kirli sırrı"nı ilk kez geçtiğimiz şubat ayında 25 kadın ve 3 erkek asker biraraya gelerek mahkemeye taşıdı. Irak'ta ABD ordusuna hizmet etmiş söz konusu askerler, görev yaptıkları dönemde birlikte askerlik yaptıkları arkadaşları tarafından cinsel saldırıya ya da tacize uğradıklarını belirterek davacı oldu. Askerler davayla Pentagon'u "görmezden geldiği" bu konu hakkında reform yapmaya zorladıklarını belirtti.





Rumsfeld ve Gates'e suçlama



Askerler dava dilekçelerinde ABD eski savunma bakanları Donald Rumsfeld ve Robert Gates'in cinsel tacize uğradığını belirten kadın ve erkek askerlere karşı bir şiddet kültürü ortamı oluşturduklarını belirterek, iki bakan hakkında da suç duyurusunda bulundu. Yine bağımsız yapılan bir araştırmaya göre, Irak'ta görev yapan ABD'li kadın askerlerin, erkek arkadaşları tarafından taciz edilme risklerinin, cephede öldürülme riskinden daha büyük olduğu ortaya çıktı.



Pentagon'un verilerine göre, ABD ordusunda geçtiğimiz yıl 3 bin 158 cinsel taciz olayı rapor edildi. Söz konusu olaylardan 529'u mahkemeye taşındı. Sadece 104'ü mahkumiyetle sonuçlandı. Oysa bu konuda hazırlanmış bağımsız bir rapor durumun çok daha vahim olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl ABD ordusunda 19 bin cinsel taciz vakası, baskılar nedeniyle gizli kaldı.





'İlk ay dolmadan tecavüze uğradım'



Cinsel tacize uğrayan Maricella Guzman adlı kadın asker yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Orduya kayıt olmamın henüz birinci ayı dolmamıştı. Çok gençtim. Cinsel saldırıya uğradım. Şikayetçi olmaya çalıştım ama konuyu mahkemeye taşımamam için üstlerimden baskı gördüm. O gün bana yapılanları, burada tanımlayacak sözcükleri bulamıyorum."



Diğer bir kadın asker Kate Weber de, cinsel saldırıya uğradıktan sonra sadece uyku ilacıyla uyuyabildiğini söyledi. "İlaç almama rağmen gecenin bir yarısı korku içinde uyanıyorum. Tecavüz edilme düşüncesinden kendimi kurtarmak ve arınmak için gecenin karanlığında sürekli ağlıyorum" dedi.