-Amerika'da Türk Filmleri Mevsimi NEW YORK/BOSTON (A.A) - 03.12.2011 - Türk Kültür Vakfı'nın (Türkish Cultural Foundation-TCF) desteğiyle bu sene ABD'de yedincisi yapılan Türk filmleri gösterimleri, 3-4 Aralık'ta New York'ta düzenlenen 7. Madison Türk Film Festivali ile devam ederken, 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında da Belgesel ve Kısa Film yarışması yapılıyor. New York merkezli Amerikan Türk Cemiyeti-ATS tarafından yapılan açıklamada, ATS bünyesindeki Moon and Stars Project'in desteğiyle ''The Marquee – Union South''da düzenlenen programda, Semih Kaplanoğlu'nun "Bal", Seren Yüce'nin "Çoğunluk" ve Selim Demirdelen'in "Kavşak" filmleri gibi güncel çalışmaların yeraldığı bildirildi. ABD'de 18-19 Kasım'da Milwaukee'de gösterime giren Türk Film Serisi ile başlayan programın, 2012 yılında ilk kez düzenlenecek Chicago Türk Film Festivaliyle süreceği kaydedildi. ATS açıklamasında, ''Son yıllarda özel sektör kaynaklı kurumsal sponsorluklar, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın düzenli proje desteği, diğer Avrupa ülkeleri ile ortak uluslararası yapım girişimleri ve ülke içinde Türk filmlerinin popülaritesinin artması ile önemli ölçüde ilerleme kaydeden Türk sinema endüstrisi, Amerika film çevrelerinde gittikçe daha çok ilgi görmeye başladı. Geçtiğimiz son iki senede Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu'da', Abdullah Oğuz'un 'Mutluluk' filmleri gibi çalışmalar ABD'de festival gösterimlerinin yanı sıra ticari gösterime de girdi. Avrupa'da yaşayan Fatih Akın, Ferzan Özpetek gibi Türk kökenli yönetmenlerin festival başarıları da Türk sinemasının tanıtımına destek oluyor'' denildi. -Boston'da Belgesel ve Kısa Film ve Yarışması - Öte yandan, ABD'de 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Belgesel ve Kısa Film yarışması da başladı. Festival direktörü Erkut Gömülü tarafından yapılan açıklamada yarışmanın, Boston Güzel Sanatlar Müzesinin Remis sinema salonunda ''Göbeklitepe: Dünya'nın İlk Tapınağı'' belgeselinin gösterimiyle başladığı bildirildi. Yarışma jürisinde Harvard Film Arşivi Direktörü Haden Guest, Boston Phoenix gazetesinin film editörü Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Küratörü Carter Long'un yer aldığı, programda yarışma ve yarışma dışı olarak toplam 32 filmin izleyicilerlerle buluşacağı belirtildi. Verilen bilgiye göre seyirciler ''En İyi Belgesel'' ve ''En İyi Kısa Film''i belirlemek için oy kullanabilecek. Amerikalı sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın 8 Aralık'ta Boston Üniversitesindeki gösterimlerle sona ereceği bildirildi. 1996'dan bu yana her yıl düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali, ''Anadolu'nun Renkleri'' temalı festival programı, sergiler, konserler, film yarışması, Türk yemek ve şaraplarının tanıtımı gibi geniş bir yelpazeye yayılıyor. Boston Türk Festivalinin ana sponsorluğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation) ve Türk Hava Yolları yapıyor.