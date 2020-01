Amerika'da seçim sıkıntısı

ABD'de 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında 35 sandıkta 87 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Sandık başına en çok seçmenin gideceği bölge ise New York. Atlanta, Florida ve Puerto Rico da dahil olmak üzere sekiz eyalet New York'a bağlı. 39 bin 220 seçmeninin olduğu New York bölgesinde 14 sandık bulunacak. Ancak New York'a uzak eyaletlerdeki vatandaşların çoğunun gelmeyeceği ve oy oranlarının bu nedenle düşük olacağı tahmin ediliyor.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Ali Çınar, "New York'a bir - iki saat mesafedeki vatandaşların bile gelmeyeceği bilgisi geldi. O nedenle Amerika geneline baktığımızda düşük bir oranda olacağını bekliyoruz" diye konuştu. Mesafelerin uzak olması sadece New York değil, ABD genelinde sorun teşkil ediyor.

Oy kullanan Türkler ne diyor?

Er Ailesi ise uzak mesafeye yenik düşenler arasında yer almıyor. Daha önce Virginia'da okuduğu için Washington Büyükelçiliği'nde kayıtlı olan Oğuz Er oy kullanabilmek için ailece Kentucky'e taşınma planlarını ertelediklerini söyledi. Eşi Aynur Er, 3,5 saat yol katettiklerini belirterek "Şu an New Jersey'de yaşıyoruz, oradan geldik oy kullanabilmek için" diye konuştu.

Türkiye'deki seçimler ABD'de yaşayan Türk vatandaşları için de büyük önem taşıyor. Türkiye'nin istikrarının, ekonomik gelişiminin ABD'yi de etkilediğini belirten Ali Çınar, "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra artık Türkiye'deki istikrarın devamı, dış politikada daha da güçlenmesi ve halkı kucaklayan bir cumhurbaşkanı olması bizler için çok önemli" dedi.

Yaklaşık 35 yıldır ABD'de yaşayan ve Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan Ergün Kırlıkovalı ise birçok kişinin emeklilik hayalinin Türkiye'ye dönmek olduğunu ve Amerikalı Türklerin memleketleri ile bir gönülbağı olduğunu belirtti. ABD'deki Türklerin Türkiye'den beklentilerinin fazla olduğunu söyleyen Kırlıkovalı, "Amerikalı Türkler istiyor ki, Türkiye insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, demokratik, laik, sosyal bir devlet yapısını korusun, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet kalsın ama kültür ve inanç farklılıklarını zenginlik olarak saysın ve ekonomik gelişmesini bu gerçeklerin üzerine oturtsun" diye düşüncelerini aktardı.

2000 yılından beri ABD'de yaşayan Enis Doğan da oy kullanırken heycanlandığını söyledi ve "Büyük sorumluluk hissettim. Milyonlarca insanın kaderini belirleyecek bir şey. Demokrasi yolunda ne kadar mücadele vermiş insan varsa, ismini bildiğimiz bilmediğimizi, hepsine büyük minnettarlık duydum" diye konuştu.

Oylar koltukta gidecek

Türkiye'nin Washington'daki büyükelçisi Serdar Kılıç da oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada "Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerine olan bağlılıklarını yakınlıklarını güçlendireceğini inanıyorum. Biz seçimlerin sağlıklı yapılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği talimatlar çerçevesinde gerekli tedbirleri aldık ve şu ana kadar da belli bir sayıda vatandaşımız oy kullanmak için geldi" dedi.

CHP adına seçimleri gözlemleyen CHP'nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan da altı şehirde gözlemcilerin hazır bulunduğunu belirtti. "Oy kullanma işlemi bittikten sonra 5 Ağustos'ta altı şehirden altı farklı ekip, her biri ayrı bir ekip olmak üzere Türkiye'ye gideceğiz, oylarla. Oylar da kargoda değil koltukta taşınacak" diyen Özcan, siyasi görüşleri ne olursa olsun, tüm vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.