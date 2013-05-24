Amerika'da köprü çöktü!

ABD’nin Washington eyaletindeki Skagit Nehri üstünde yer alan Interstate 5 karayolu köprüsü çöktü. Çok sayıda araç ve insanın nehre düştüğü bildirildi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay, yerel saatle 19.00 sıralarında, Seattle ile Kanada'daki Vancouver kenti arasında uzanan ana karayolu Interstate 5 üzerinde meydana geldi.

Skagit Nehri üzerindeki 4 şeritli köprü, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Üzerindeki araçlar ve insanlar suya düştü. Washington eyalet yetkilileri, can kaybı ve yaralı olmadığını, olay yerine çok sayıda kurtarma botunun gönderildiğini duyurdu.

Nehir içindeki bazı araçların üzerinde insanların kurtarılmayı beklediği belirtiliyor. Çökme meydana geldiği sırada köprü üzerinde yoğun bir trafik olduğu kaydediliyor.