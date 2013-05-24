T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amerika'da köprü çöktü!

Skagit Nehri üzerindeki 4 şeritli köprü, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü

24 Mayıs 2013 11:05

ABD’nin Washington eyaletindeki Skagit Nehri üstünde yer alan Interstate 5 karayolu köprüsü çöktü. Çok sayıda araç ve insanın nehre düştüğü bildirildi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay, yerel saatle 19.00 sıralarında, Seattle ile Kanada'daki Vancouver kenti arasında uzanan ana karayolu Interstate 5 üzerinde meydana geldi.

Skagit Nehri üzerindeki 4 şeritli köprü, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Üzerindeki araçlar ve insanlar suya düştü. Washington eyalet yetkilileri, can kaybı ve yaralı olmadığını, olay yerine çok sayıda kurtarma botunun gönderildiğini duyurdu.

Nehir içindeki bazı araçların üzerinde insanların kurtarılmayı beklediği belirtiliyor. Çökme meydana geldiği sırada köprü üzerinde yoğun bir trafik olduğu kaydediliyor.

ETİKETLER

abdköprüinterstate 5vancouver

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24