Amerika'da iki tren çarpıştı: 60 yaralı

ABD'nin Connecticut eyaletinde, New Haven'dan New York yönüne giden tren raydan çıktı. Kaza sonucu yaralananların sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.
Connecticut Valisi Dannel Malloy, hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
New Haven'dan New York yönüne giden trenin raydan çıkarak karşı yönden gelen trene çarpması nedeniyle bazı vagonlardaki yolcular yaralanmıştı. Yetkililer, trenlerde yaklaşık 700 yolcunun bulunduğunu belirterek, olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdürüldüğünü ifade etti.