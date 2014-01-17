Amerika'da idam edilen mahkûm 25 dakika can çekişti!

ABD'nin Ohio eyaletinde 25 yıl önce hamile bir kadına tecavüz edip öldüren mahkum, daha önce hiç denenmemiş bir ilaç karışımı kullanılarak infaz edildi. Ancak mahkum tam 25 dakika boyunca can çekişti.

Yetkililer, 53 yaşındaki Dennis McGuire'nin yaklaşık 25 dakika boyunca can çekiştikten sonra öldüğünü açıkladı.

McGuire'nin avukatı Allen Bohnert, sedatif midazolam ve ağrı kesici hydromorphone verilen müvekkilinin infazını "başarısız olmuş, son derece acı verici bir deneyim" olarak niteledi.



Milliyet'te yer alan habere göre, McGuire'nin avukatları, daha önce denenmemiş karışımın mahkumun "acı ve dehşet içinde" nefes almaya çalıştığı, tıp literatüründe "hava açlığı" olarak bilinen duruma neden olabileceği uyarısıyla infazı engellemeye çalışmıştı.

McGuire'ın ölümünün, eyalette idam cezalarının yeniden uygulanmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en uzun süren infaz olduğu kaydedildi.

1989'da hamile Joy Stewart'a önce tecavüz edip sonra bıçaklayarak öldürmekten idama mahkum edilen McGuire'ın ailesi, eyalete karşı dava açacaklarını söyledi.

Stewart'ın ölümü aylarca sır olarak kalmış ancak McGuire'ın bir başka suçtan tutuklanmasının ardından ortaya çıkmıştı.



Ohio'da bu yıl idam edilmeyi bekleyen beş mahkum daha bulunuyor. ABD'de halihazırda 32 eyalette ölüm cezası uygulanıyor. Ölüm cezası, genellikle zehirli iğne ile infaz ediliyor.



İnfazlarda 2010 yılından bu yana barbiturat pentobarbital karışımı kullanılıyordu. Ancak pentobarbital üreten ilaç şirketlerinin infazlarda kullanılmak üzere eyalet cezaevlerine ilaç satışını yasaklama kararı almasının ardından yetkililer, zehirli iğne yönteminde kullanılacak yeni ilaç arayışına girdi.