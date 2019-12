-Amerika'da grev sesleri NEW YORK (A.A) - 03.11.2011 - ABD'deki gelir dağılımı dengesizliğini, Wall Street'i, bankaları ve ekonomik politikaları protesto eden Wall Street protestocuları, California eyaletinin Oakland kentinde, limanı kapatmak ve genel grev ilan etmek amacıyla sokaklarda protesto yürüyüşü yaptılar. Geçen hafta Oakland'daki protestocularla polis arasında çıkan olaylarda, Irak'ta iki dönem askerlik yapan 24 yaşındaki eski asker Scott Olsen'in polis tarafından ciddi şekilde başından yaralanıp hastaneye kaldırılmasından ardından Wall Street protestocularının yükselen yeni merkezi olarak kabul gören Oakland'da yaklaşık 3 bin kişinin bugünkü grev çağrısına uyarak protesto yürüyüşü yaptıkları belirtildi. Grup yürüyüş sırasında bankaları, kapitalist sistemi, işsizliği, ekonomi politikalarını ve halen hastanede yatan Scott Olsen'in polis tarafından yaralanmasını protesto etti, grev çağrısında bulundu, ancak asıl amaçları olan limanı kapattıramadı. Liman yetkilileri limanın kapatılmadığını belirtirlerken, işçi sendikalarının genel grev çağrısına sempatiyle yaklaşsalar da grevi resmen desteklemedikleri, grev çağrısında bulunmadıkları ve limanda çalışan 325 sendikalı işçiden sadece 40'ının greve katıldıkları belirtildi. Protestocular, kentte küçük iş yerlerinin kendilerine destek verdiğini, dükkanlarını açmadıklarını belirtseler de televizyon kanalları okulların ve resmi binaların açık olduğunu duyurdular. Kentin okullarında görevli 2 bin öğretmenden 360'ının bugün işe gitmedikleri belirtildi. Oakland'daki protesto gösterileri sırasında bazı gruplar da bankalara giderek ellerindeki pankartlarla protesto ettiler. -New York- Bu arda 17 Eylül'den beri New York'un Wall Street semtindeki Zuccutti Parkını kendilerine mekan edinen ''Wall Street'i İşgal Et'' grubu da pankartlarla Oakland'daki protestoları desteklediler. Ayrıca yaklaşık 100 Amerikalı eski asker de Wall Street protestocularına ve Oakland'da polis tarafından yaralanan Olsen'e destek olma amacıyla protesto yürüyüşü yaptılar. Bu arada New York Beldiye Başkanı Michael Bloomberg, yine protestocuları eleştiren bir şekilde konuşarak Zuccutti Parkında kalan protestocuların küçük işyerlerine ve ailelere zarar verdiğini belirtti. Parkta kalanların parkı kirlettikleri ve çok gürültü yaptıkları yönünde şikayetler aldıklarını söyleyen Bloomberg, New York'ta Wall Street protestocularının ifade özgürlüğü ve toplanma hakkını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Bloomberg, ''Harekete geçilmesi gerektiği zamanda harekete geçmeyeceğimizi düşünen varsa yanılıyor, gerekeni yaparız'' dedi. Bu arada Zuccutti Parkındaki eylem dolayısıyla Wall Street sokağındaki polis barikatları da insanların iş yerlerini engellediği gerekçesiyle kaldırıldı. Brookfield şirketine ait Zuccotti Parkındaki göstericiler ise New York'ta geçen hafta sonunda kendisini gösteren karlı ve soğuk havaya ve 6 jeneratörün belediye tarafından ellerinden alınmasına rağmen varlıklarını ve eylemlerini sürdürmeye kararlı görünüyorlar.