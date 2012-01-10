Amerika'da futbolcunun duası konuşuluyor



T24 - Amerikan Futbolu Ligi NFL’de AFC konferansının playoff ilk tur maçında Denver Broncos ve geçen yılın Super Bowl finalisti Pittsburgh Steelers arasında oynanan maçın normal süresi 23 – 23 sona erdi. Uzatma süresinin ilk saniyelerinde sahneye olay adam Tim Tebow çıktı.



Tebow’un daha uzatmaların ilk saniyesinde yaptırdığı 80 yard’lık Touchdown, Pittsburgh Steelers için sezonun sonu olurken, Denver Broncos’u, AFC şampiyonluk maçına kalma yolunda gelecek hafta New England Patriots’un rakibi yaptı.

Denver Broncos’da bu yıl ilk kez oyun kurucu (quarterback) olduktan sonra spor yazarlarınca acemiliği çok vurgulanan Tebow, maç öncesi duaları ve her maçı son çeyrekte geriden kazandıran Touchdown’larıyla önce Evanjeliklerin ardından Amerika’nın konuştuğu bir fenomene dönüştü. Amerikan medyasında ‘tebowing’ diye adlandırılan diz çökerek dua etme stili, internet aracılığıyla dünyaya yayıldı.

Denver Broncos’un ligin en güçlü takımlarından birine karşı kazandığı zaferden sonra, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada büyük bir Tebowmania yaşanıyor.





