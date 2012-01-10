T24 LogoT24 Logo
Spor

Amerika'da futbolcunun duası konuşuluyor

Amerikan Futbolu Ligi NFL’de AFC konferansının playoff ilk tur maçında Denver Broncos ve geçen yılın Super Bowl finalisti Pittsburgh Steelers arasında oynanan maçın normal süresi 23 &ndash

10 Ocak 2012 02:00


T24 - Amerikan Futbolu Ligi NFL’de AFC konferansının playoff ilk tur maçında Denver Broncos ve geçen yılın Super Bowl finalisti Pittsburgh Steelers arasında oynanan maçın normal süresi 23 – 23 sona erdi. Uzatma süresinin ilk saniyelerinde sahneye olay adam Tim Tebow çıktı. 

Tebow’un daha uzatmaların ilk saniyesinde yaptırdığı 80 yard’lık Touchdown, Pittsburgh Steelers için sezonun sonu olurken, Denver Broncos’u, AFC şampiyonluk maçına kalma yolunda gelecek hafta New England Patriots’un rakibi yaptı.

Denver Broncos’da bu yıl ilk kez oyun kurucu (quarterback) olduktan sonra spor yazarlarınca acemiliği çok vurgulanan Tebow, maç öncesi duaları ve her maçı son çeyrekte geriden kazandıran Touchdown’larıyla önce Evanjeliklerin ardından Amerika’nın konuştuğu bir fenomene dönüştü. Amerikan medyasında ‘tebowing’ diye adlandırılan diz çökerek dua etme stili, internet aracılığıyla dünyaya yayıldı.

Denver Broncos’un ligin en güçlü takımlarından birine karşı kazandığı zaferden sonra, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada büyük bir Tebowmania yaşanıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24