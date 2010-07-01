Amerika'da finans sektörüne yeni düzenleme

T24- Temsilciler Meclisi yeni bir finans krizini önlemek amacıyla finans sistemine yeni bir düzenleme getiren tasarıyı kabul etti. 192’ye karşı 237 oyla kabul edilen tasarı Başkan Obama ve Demokratlar için bir zafer olarak kabul ediliyor. Tasarı finans şirketlerinin çalışmalarına daha sıkı koşullar getiriyor, bankaların tehlikeli işlemlerini sınırlıyor ve tüketicileri daha iyi koruyacak önlemler içeriyor.



Başkan Obama oylamanın 2008 yılındaki finans krizini doğuran sorumsuz finans işlemlerinden zarar gören her Amerikalı için büyük bir zafer olduğunu söyledi.



Cumhuriyetçiler tasarıyı, etkisiz ve hükümet müdahalesini artırıcı olmakla eleştiriyor. Tasarının üzerinde Temmuz ayında Senato yapılacak görüşmelerin tartışmalı geçmesi bekleniyor.