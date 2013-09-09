Amerika'da finalin adı belli oldu

Sezonun son büyük turnuvası olan ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde finalistler belli oldu. Rakiplerini mağlup eden Sırp Novak Djokovic ve Rafael Nadal Amerika'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaşacak.



ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada tek kadınların ardından tek erkeklerde de finale çıkan isimler belli oldu.

Arthur Ashe kortunda düzenlenen tek erkekler yarı final karşılaşmalarının ilkinde, bir numaralı seri başı Sırp tenisçi Novak Djokovic, son ABD Açık şampiyonu İngiliz Andy Murray'i çeyrek finalde 3-0'la geçen İsviçreli 9 numaralı seri başı sporcu Stanislas Wawrinka karşısında zor anlar yaşayarak setlerde 2-1 geriye düşmesine rağmen, maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Wawrinka, ilk seti üstün bir oyunla 6-2 alırken, dünya bir numarası Sırp Djokovic, zorlu geçen ikinci seti tie-break'le 7-6 kazandı. İsviçreli sporcu, güçlü servisleri ve paralel topları sayesinde üçüncü seti de 6-3 alarak 2-1 öne geçmesine rağmen, 4. sette Djokovic'in ters köşeye attığı bir topu çıkarmak isterken sakatlık yaşadı ve bir süre tedavi gördü. Aranın ardından eski ritmini tutturamayan İsviçreli sporcu karşısında avantajı iyi değerlendiren Djokovic, kalan setleri 6-3 ve 6-4 alarak maçtan zaferle ayrıldı.

Günün diğer yarı final maçında, 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, 8 numaralı seri başı tenisçi Fransız Richard Gasquet'i 6-4, 7-6 ve 6-2'lik setlerle rahat bir oyunun ardından 3-0 yenerek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

ABD Açık Tenis Turnuvası'na, tek kadınlar kategorisinde dünya bir numarası ABD'li Serena Williams ile 2 numaralı seri başı Belaruslu sporcu Victoria Azarenka arasında yapılacak final maçı ile devam edilecek.