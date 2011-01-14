Amerika’da bankalar 1,05 milyon eve el koydu



T24 - Amerika’da 2010 yılında 1,05 milyon eve bankalar tarafından el konuldu. Bu rakam 2009 yılında ise 918 bin ev olarak gerçekleşmişti.



2010 son çeyreğinde ortaya çıkan “oto imza” skandalı nedeniyle bir çok bankadaki icralar durdurulmuş ve incelemeye alınmıştı . 2010 son çeyrekte icra dosyalarının incelemeye alınması yeni icraların yaşanmasına engel olmuş ve 1,05 milyonun üzerinde olması gereken rakamı aşağıya çekmiş oldu.

Ertelenen İcralar 2011 İlk Çeyreğine Sarktı

Yaşanan skandal nedeniyle incelemeye alınan icra dosyalarının 2011 yılında ele alınması bekleniyor. Bu yılın ilk yarısında icra sayılarında rekor rakamlar görebiliriz.

El konulan evler bankalar tarafından açık artırma ile satılıyor Amerika’da ve bu açık artırmalarda fiyatlar piyasa değerinin çok altında satılıyor. Bu durum ev fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratıyor. Ev fiyatlarının düşmesi ise icraların artmasına neden oluyor. Ve bu süreç kendi içerisinde kısır döngü yaratarak gözlerin Washington’a dönmesine neden oluyor!

Bir diğer olumsuz yanı ise bankalar tarafından el konulan her ev piyasada ev arzının artması anlamına geliyor. Ve konut stoklarının artışına neden oluyor.