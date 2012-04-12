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Dünya

Endonezya sonra Amerika'da art arda 7 büyüklüğünde deprem

Asya'yı vuran şiddetli depremlerin ardından Amerika kıtasından da yaklaşık birer dakika arayla 3 deprem haberi geldi

12 Nisan 2012 14:14

Endonezya'yı vuran 8.6 ve 8.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bugün de Amerika kıtası sallandı.

2004'te Endonezya'da 170 bin, Hint Okyanusu'nda toplam 250 bin cana mal olan deprem, hemen hemen aynı yerde tekrar meydana geldi. Asya'daki şiddetli depremlerin ardından Amerika kıtasından da deprem haberleri geldi.
 
Asya'yı vuran şiddetli depremlerin ardından Amerika kıtasından da yaklaşık birer dakika arayla 3 deprem haberi geldi. İlk deprem Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaleti açıklarında, karadan yaklaşık 200 km uzaklıkta meydana geldi. Bu ilk depremin büyüklüğü 5.9 olarak kaydedildi. Bu depremden kısa bir süre sonra 3.9 büyüklüğünde bir deprem Californiya kıyılarında hissedildi. En şiddetli sarsıntı ise Meksika’da yaşandı. Ülkenin batısındaki "Mik-hoa-kan" bölgesinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son olarak bugün sabah saatlerinde de Meksika'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin Meksika'nın Sonora bölgesinde 150 kilometre açıkta meydana geldiğini açıkladı. Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. 
 
Mexico City Valisi Marcelo Ebrard twitter hesabından yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre maddi hasar ve yaralanma olmadığını bildirdi. Meksika’da geçtiğimiz Mart ayında da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde ölen olmamıştı.

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