“Amerika yüzde 34 küçülecek ama salgın hafifleyince büyüme rekoru kırılacak”

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Amerikan ekonomisinin Koronavirüs’ün etkisiyle 2020’in ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran ayları) yüzde 34 daralacağı, işsizliğin ise yüzde 15’e yükseleceği öngörüsünde bulundu.

Bununla birlikte banka, yılın üçüncü çeyreğinde Koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesiyle birlikte ekonominin yüzde 19 büyümesini bekliyor. Bankanın öngörüsü tutarsa Amerika’da kayıtlara geçen en yüksek gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi (GSYH) olacak.

Goldman Sachs, 2020’in ilk üç ayında ise Amerikan ekonomisinin salgının etkisiyle yüzde 9 daralmasını bekliyor. Yıl geneli için bankanın tahmini, GSYH’nın yüzde 6.2 daralması yönünde.

Goldman Sachs’ın raporunda Amerika’da alınan sosyal izolasyon önlemlerinin vaka sayısındaki artışın yavaşlamaya yol açacağı ve Mayıs-Haziran aylarında ekonomide kademeli düzelmenin başlayacağı öngörüsü de yer alıyor.