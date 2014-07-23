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Dünya

Amerikan yapımı dizi İsrail'den Türkiye'ye taşındı

Gazze krizi, İsrail'de çekilen dizinin setini de etkiledi

23 Temmuz 2014 09:19

İsrail’in saldırılarının ardından bölgedeki tansiyonun artması, çekimleri İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılan Tyrant (Tiran) isimli diziyi de etkiledi.

Güvenlik nedeniyle İsrail’den ayrılan dizi ekibi, birinci sezonun son iki bölümünü İstanbul’da çekecek.

Tel Aviv’den güvenlik nedenlerinden dolayı ayrıldıklarının altını çizen Amerikan yapımı dizinin yapımcısı Howard Gordon, “Tel Aviv füze saldırıları altında ve insanlar sürekli sığınaklara akın ediyor. Ekipten kimsenin fiziksel olarak etkilendiğini düşünmüyorum fakat bu koşullarda verimli bir set ortamına sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

Dizinin yıldızlarından Jennifer Finnigan, kişisel Twitter hesabından hayranları için paylaştığı mesajla “Burada yaşananlara tanık olmak son derece korkutucu ve kalp kırıcı. Lütfen barış için dua edin” çağrısında bulundu.

Amerikan Channel FX kanalında yayımlanan dizi, hayali bir Ortadoğu diktatörünün küçük oğlunun 20 sene Amerika’da yaşadıktan sonra ülkesine geri dönmesi ve akabinde yaşanan, Arap Baharı’nı andıran gelişmeleri konu alıyor.

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