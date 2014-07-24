ABD'de vize sistemi çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek isteyen veya ülke dışına çıkmak için pasaport bekleyen Amerikan vatandaşlarını sıkıntılı günler bekliyor.

amerikaninsesi.com'da yer alan haberde Amerika Dışişleri Bakanlığı, vize ve pasaport işlemlerinin yapıldığı bilgisayar sisteminin çöktüğünü açıkladı. Bu nedenle işlemlerde gecikme yaşanması bekleniyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, sistemdeki arızanın dünyanın bütün ülkelerindeki konsoloslukları etkilediğini ve başvurularda büyük bir birikme olduğunu söyledi.

Gecikmeden etkilenebilecek kişilerin sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

Harf, sistemdeki arızanın “vize ve pasaport başvurusunda bulunanların hayatını olumsuz etkileyeceğinin farkındayız ve bu yüzden özür diliyoruz” dedi.

Sözcü, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.