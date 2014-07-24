T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de vize sistemi çöktü

Amerika Dışişleri Bakanlığı, vize ve pasaport işlemlerinin yapıldığı bilgisayar sisteminin çöktüğünü açıkladı

24 Temmuz 2014 21:44

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek isteyen veya ülke dışına çıkmak için pasaport bekleyen Amerikan vatandaşlarını sıkıntılı günler bekliyor.

amerikaninsesi.com'da yer alan haberde Amerika Dışişleri Bakanlığı, vize ve pasaport işlemlerinin yapıldığı bilgisayar sisteminin çöktüğünü açıkladı. Bu nedenle işlemlerde gecikme yaşanması bekleniyor. 

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, sistemdeki arızanın dünyanın bütün ülkelerindeki konsoloslukları etkilediğini ve başvurularda büyük bir birikme olduğunu söyledi.

Gecikmeden etkilenebilecek kişilerin sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

Harf, sistemdeki arızanın “vize ve pasaport başvurusunda bulunanların hayatını olumsuz etkileyeceğinin farkındayız ve bu yüzden özür diliyoruz” dedi.

Sözcü, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

ETİKETLER

pasaportvizeamerikaşikayetproblemsistemhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24