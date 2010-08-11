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Dünya

Amerika üçüzlerin hikayesini konuşuyor

Amerika dünyaya yapışık olarak gelen Mackenzie ve Macey ile üçüncü kız kardeş Madeleine’in hikayesini konuşuyor...

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Dünyaya yapışık olarak gelen Mackenzie ve Macey ile üçüncü kız kardeş Madeleine’in yaşadıkları Amerika’da günün konusu oldu.




DOĞDULAR, TERK EDİLDİLER

People dergisinin haberine göre, uyuşturucu bağımlısı bir aileden gelen üçüzlerden Madeleine sağlıklı, Mackenzie ve Macey ise pelvis kemiklerinden yapışık ve üç bacaklı olarak doğdu. Doğumdan sonra terk edilen üçüz kızlara Darla ve Jeff Garrison çifti sahip çıktı.


ÇİFTLİKTE YAŞIYORLAR



Kızlara yapılan tıbbi müdahaleler ise onlar bebekken başladı. Karaciğerleri yapışık olan ve tek bir bağırsağı paylaşan kızlar zorlu bir operasyonun ardından ayrıldı. Tüm bu süreç boyunca kızlardan ayrılmayan aile, sonunda üçüzlerin ebeveynlik haklarını da elde etti. Üç erkek çocukları olan çift, şimdi yedi yaşındaki üçüzlerle birlikte Iowa’da büyük bir çiftlik evinde yaşıyor.


Garrison çifti, çocuklarıyla birlikte okula giden Mackenzie ve Macey’ye her konuda “normal” davrandıklarını söylüyor. İki küçük kızın gelecekte bir omurga düzeltme ameliyatı olması gerekiyor...




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