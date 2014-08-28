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'Amerika Türkiye'yi telefon ve mail kayıtlarına ulaşarak takibe almış' iddiası

'ICREACH adı verilen Google tarzı program sayesinde bugüne kadar 850 milyar telefon ve e-mail kaydı devasa bir havuzda toplandı'

28 Ağustos 2014 11:26

Amerikan istihbaratının kendi oluşturduğu arama motoruyla 850 milyar telefon ve e-mail kaydını izlediği öne sürüldü. Dolaylı olarak dinlenen ve takibe alınan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı iddialar arasında. FBI ve CIA de dahil 23 kurumun kullandığı programla onlarca kişisel bilgi tek tuşla rapor haline getiriliyor.

Tüm dünyayı dinlediği ortaya çıkan ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) daha önce hiç bilinmeyen bir izleme programının ortaya çıktığı iddia edildi. Eski NSA çalışanı Edward Snowden’ın açıkladığı gizli belgelere göre, Amerikan istihbaratı kendi arama motorunu oluşturduğu, ICREACH adı verilen Google tarzı program sayesinde bugüne kadar 850 milyar telefon ve e-mail kaydı devasa bir havuzda toplandığı ve bu bilgilerin CIA ve FBI’ın da aralarında bulunduğu 23 ABD istihbarat kurumuyla paylaşıldığı öne sürüldü

Bugün'de yer alan haber şöyle:

 

Maliyeti yıllık 4,5 milyon dolar

 

Bin istihbarat uzmanının kullandığı programla günde 2 ile 5 milyar arası kayıt işlenebiliyor. İşlenen veriler arasında telefon konuşmaları, e-mail ve chat kayıtları, SMS’ler, cep telefonu konum bilgileri gibi kişisel bilgiler de yer alıyor. Gizli programın maliyetinin yıllık 2,5 ile 4,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

 

'Arkadaşlar da izleniyor'

 

Ayrıca insanların nerelere gittiği, arkadaş çevreleri ve hatta siyasi görüşleri bile verilerden elde edilen raporlara yansıyor. Terörle mücadele için kullanıldığı öne sürülen programda bu kadar detaylı kişisel bilgilerin kullanılması, asıl amacın pratikte herkesi takip etmek olduğu kanaatini uyandırıyor.

 

Günde 5 milyar kayıt işleniyor

 

Fikir babasının eski NSA Başkanı Keith Alexander olduğu belirtilen devasa takip programı sayesinde hedef kişiyle ilgili tüm veriler analiz ediliyor. 2007’den beri kullanılan gizli programla günde 2 ile 5 milyar arası kayıt işlenebiliyor. Buradan elde edilen telefon konuşmaları, internet kayıtları gibi verilerle bir kişinin çevresi, ilgi alanları kolayca tespit ediliyor.

 

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