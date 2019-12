'Amerika PKK'lılara karşı Al Capone yöntemi uyguluyor'

T24 - ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatör Yardımcısı Shari Villarosa: İsteğimiz teröristlere para akışını durdurmak. PKK'lıların uyuşturucu baronu ilan edilmesi bize bu tür isimlerin banka hesaplarına karşı harekete geçme imkânı sağlıyor.



ABD’nin Terörle Mücadele Koordinatör Yardımcısı Shari Villarosa, Türkiye’deki ‘din eğitimi’ sisteminin Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde El Kadide ve Taliban gibi terörist örgütlere yönelimi engelleyebileceğini söyledi. Villarosa “Eğer eğitim sistemiyle insanlara daha fazla farkındalık verilecekse, şiddeti seçmeyeceklerine inanıyorum. Bu Türkiye ile birlikte çalışabileceğimiz özel bir alandır” dedi. PKK ile mücadeleye Avrupalıları teşvik ettiklerini anlatan Villarosa, PKK liderlerine karşı, ABD’de işlediği büyük suçlardan değil, vergi cezasından hapse atılan Al Capone’a uygulanan yöntemin benzerini uyguladıklarını söyledi. Terörizme ‘küresel boyutta’ baktıklarını kaydeden Villarosa, ‘Ergenekon örgütü’ ile doğrudan ilgilenmediklerini söyledi. Ankara’da temaslarda bulunan Villarosa, ayrılmadan önce ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin terörle mücadelede yeni dizayn ettiği stratejiyi anlattı. Villarosa şu mesajları verdi:





Askeri güç yetmez



Obama yönetimi, sadece askeri gücün teröristleri durdurmaya yetmediğinin farkında. Bu nedenle kapsamlı uzun dönemli bir strateji dizayn ediyoruz . Bu stratejinin temel unsurları ‘ülkelere Terörle mücadele becerilerini (sınır güvenliği, eğitim, sağlık, istihdam, iyi yönetim gibi sorunları çözmede) artırmaları için yardım etmek; ‘ülkelere verilen bu destekle teröristlerin hareket alanını daraltmak’ ve ‘terörizmle mücadelede ortaklarımızla birlikte hareket etmek’tir. Küresel bir tehditle karşı karşıyayız ve uzun vadede başarılı olabilmek için birlikte çalışmalıyız. Hiçbirimiz tek başımıza başaramayız.





Avrupa'daki operasyon



2007’den sonra Türkiye ile PKK konusundaki işbirliğimiz belirgin bir şekilde arttı. PKK’yı terörist örgüt olarak tanıdık, kendimize yönelik tehdit saydık. Avrupalılarla çalışırken PKK’nın yarattığı tehdidi ve örgütün etkinliklerinin kriminal doğasını anlattık. Türkiye ile Avrupa kurumlarını, savcıları, güvenlik güçlerini işbirliğine teşvik edip, cesaretlendirdik. Avrupa’daki operasyonu biz yapmadık ama insanları bir araya getirme konusunda kendimize pay çıkarabiliriz. PKK, Avrupa ile yaptığımız tüm terörizmle mücadele toplantılarının gündemindedir. Bu çerçevede Türklerin Avrupalılara gerekli bilgi ve belgeleri sağlaması önemlidir. Türklerin Avrupalılarla ‘iyi bilgi’ paylaşımının avantajları ortaya çıkıyor.





Irak'taki üçlü toplantılar



Toplantılardan çıkan somut önlemlerle ilgili değilim ama Irak ve Bölgesel Kürt yönetimlerinin PKK konusuna ilgisini artırdık. Aynı zamanda Kürt hükümeti PKK’nın neden olduğu tehdidin daha fazla farkında. Buna Irak’ın istikrarı için de büyük önem veriyoruz. Irak topraklarında rahatça hareket eden terörist bir grup Irak için de iyi değil.





Kürt açılımı



Bu iç politika konusu. Ancak genel olarak, gerçekte öyle olsalar da olmasalar da insanlar kendilerini marjinal olarak algılarlarsa sorunlarına yönelirler. Söz konusu sorunlar ele alınmaya başlandığında ise insanların şiddete başvurmak için daha az nedeni olur. Birçok insan adil davranılmak ister, ekonomik fırsatlar, hukukun üstünlüğünü ister. Bu şiddeti azaltır.





Ergenekon davası



Bu meseleyi de bir iç mesele olarak görüyoruz. Her zaman şeffaf, açık soruşturma süreçlerini savunuyoruz, destekliyoruz. Biz, terörizmle mücadele birimi olarak küresel tehditlerle uğraşırız ama büyükelçiliğimiz muhtemelen daha hassas inceliyordur. Eğer küresel bir tehdit görürse büyükelçiliğimiz bizi uyarır.





Al Capone yöntemi



(PKK liderlerinden Murat Karayılan’ın ‘ABD bizi Al Capone taktiği ile bitirmek istiyor’ sözlerini yorumlarken) İsteğimiz teröristlere para akışını durdurmak. PKK’lıların uyuşturucu baronu ilan edilmesi bize bu tür isimlerin banka hesaplarına karşı harekete geçme imkânı sağlıyor. Bunları kapatabiliyoruz, izleyebiliyoruz. Biz bunu yapınca Amerika’daki banka işlerine son veriyorlar. Bu da kaynakları kurutmak için etkili bir önlem. Para yoksa gelecekte terör eylemi de yapamazlar. Bunun etkili olduğunu yıllar içinde gördük. Nerede yasayı ihlal ettiğine bakıyorsunuz. Al Capone hapse işlediği büyük suçlardan değil, vergi suçundan girdi. Fakat bu sayede kendisini devre dışı bırakabildik. Yargı süreçlerini desteklememizin nedenlerinden biri budur. PKK terör örgütüdür. Bunlara gönderilen her kuruş para, ABD yasasının ihlalidir. Gönderen kişiler hakkında yasal işlem yaparız.





PKK ABD’ye tehdir mi



Terörizmin tamamı tehdittir. Türkiye’ye tehdit ABD’ye tehdittir. ABD’ye tehdit Türkiye’ye tehdittir. Bu küresel bir tehdittir. Tehdit görüyor muyuz? Evet. Paylaştığımız bir tehdittir, birlikte çalışmalıyız. ABD’yi birçok kesim tehdit ediyor ama güçlü bir savunmamız ve Türkiye gibi iyi ortaklarımız var.





İmam-hatip modeli



(Türkiye’nin din eğitimi sistemi Afganistan ve Pakistan’da model olabilir mi sorusu üzerine) Türkiye ile El Kaideyle mücadele konusunda işbirliğimiz var. Türk yetkililere bizimle birlikte çalışma ve bu konuda gerekli önlemleri alma konusunda güveniyoruz. Kesinlikle... Bu mücadelede ortaklarımızla daha fazla alanda işbirliği yapmalıyız. Eğitim bunun önemli bir parçasıdır. Bu konuda özel bir deneyimimiz yok. Biz din hakkında eğitim veremeyiz. Anayasamız her tür din eğitimini yapmamızı yasaklıyor. Eğer bu alanda uzmanlaşmış ortaklarımız varsa bu çok önemli. Çünkü, terörist mesajlara sempati duyanlar doğru bilgiyle donatılmamış insanlar. Seçimlerini doğru şekilde yapamıyorlar. Eğer eğitim sistemiyle insanlara daha fazla farkındalık verilecekse, şiddeti seçmeyeceklerine inanıyorum. Bu Türkiye ile birlikte çalışabileceğimiz özel bir alandır. ABD’nin dahli her zaman işe yaramıyor. Bu konuda deneyimi olan bir ortağımızın çalışmalarını destekleriz. Hiçbir din şiddeti öğütlemez. Şiddet kırmızı çizgimizdir.