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Dünya

AMERİKA ÖNLEM ALIYOR WASHİNGTON (A.A)

01 Aralık 2010 01:01

-AMERİKA ÖNLEM ALIYOR WASHİNGTON (A.A) - 30.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan ordusunun bilgisayar ağı ile iç diplomatik yazışmalarının bulunduğu veri tabanı arasındaki bağlantıyı kesti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, WikiLeaks internet sitesinin, ABD diplomatlarının gizli yazışmalarını yayımlamasından sonra, önlem olarak, Amerikan ordusunun bilgisayar ağı ile iç diplomatik yazışmalarının bulunduğu veri tabanı arasındaki bağlantının geçici olarak kesildiğini belirtti. Sözcü, hangi ağın kesildiğine ilişkin bilgi vermezken, Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, söz konusu ağın SIPRNet olduğunu söyledi.

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