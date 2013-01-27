Amerika, Obama'nın alnına konan kara sineği konuşuyor

ABD Başkanı Barack Obama, yeni dönemde görev yapacak üst düzey bürokratları açıklarken, alnına konan bir kara sinekle mücadele etti.

Amerika, Başkan Obama'nın alnına konan kara sineği konuşuyor.

Obama, yeni döneminde görev yapacak üst düzey bürokratları açıklarken ilginç anlar yaşadı.

Obama konuşmasında "Güvenlik ve Değişim Komisyonu için aday olarak Mary Jo White'ı gösteriyorum. Richard Cordray de Tüketici Koruma Bürosu'nun lideri olarak görevine devam edecek" dedikten sonra alnına konan kara sineği göstererek, "Bu benim canımı sıkmaya başladı..." dedi.

Obama daha önce de Beyaz Saray'da kara sineklerle girdiği mücadele çokça konuşulmuştu.