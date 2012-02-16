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Dünya

Amerika nükleer silahlardan vazgeçiyor

ABD’nin 1,790 savaş başlığı var. Rusya’nın ise 1,566. ABD ve Rusya dünyadaki nükleer silahların yüzde 90’ını kontrol ediyor.

16 Şubat 2012 10:35

T24 - Nükleer programı nedeniyle İran’ı yaptırımlarla sıkıştıran Barack Obama yönetimi, Amerikan nükleer silahlarında Soğuk Savaş öncesine dönülmesi anlamına gelebilecek tarihi kesintilere gitmeyi planlıyor.


Associated Press ajansına adını açıklamadan konuşan bir kongre çalışanı ve eski bir hükümet yetkilisi, nükleer silahlarda yeni kesintilere gitme seçeneklerinin tartışıldığını söyledi.


Silah sayısı 300’e kadar inebilir


Yetkililerin aktardıklarına göre, konuşlandırılan stratejik nükleer silahların toplam sayısının azaltılması konusunda üç seçenek değerlendiriliyor. Seçeneklerden ilkinde şu an 1,790 adet olan bu silahların sayısının 1000 ila 1,100’e, ikincisinde 700 ila 800’e, üçüncüsünde ise 300 ila 400’e düşürülmesi öngörülüyor. Son seçenek, konuşlandırılan nükleer silahlarda yüzde 80 oranında kesintiye gidilmesi anlamına geliyor. Bu sayının 300’e düşmesi, ABD’yi, Sovyetler Birliği ile silahlanma yarışına girdiği 1950’lerden bu yana görülmeyen seviyelere götürecek. ABD’nin konuşlandırılan nükleer silahlarının sayısı 1980’lerin sonlarında zirve yaparak 12 binin üzerine çıkarılmıştı, ilk kez 2003 yılında 5 binin altına düşürülmüştü.


Türkiye ne yapacak?


Cumhuriyetçiler, Çin ve Rusya’nın nükleer gücünü artırdığı bu dönemde nükleer silahlarda kesintiye gitmenin ABD’yi zayıflatacağını savunuyorlar. Aynı zamanda ABD’nin Türkiye, Güney Kore ve Japonya gibi müttefikleri için sağladığı nükleer ‘şemsiye’nin güvenilirliğinin sarsılacağını söylüyorlar. ABD’nin 2009’da Rusya ile imzaladığı yeni START anlaşması (Stratejik Silahlar İndirim Anlaşması)  2018 yılına kadar konuşlandırılan stratejik nükleer savaş başlıklarını 1,550’ye indirilmesini öngörüyor.

 
1.790 savaş  başlığı var


ABD’nin 1,790 savaş  başlığı var. Rusya’nın ise 1,566. ABD ve Rusya dünyadaki nükleer silahların yüzde 90’ını kontrol ediyor.

 

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