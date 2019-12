Amerika IMF Başkanı'nın istifasını istedi

T24

Mağdur kadının avukatı Shapiro: IMF Başkanı'nı tanımıyordu bile!



Amerika Maliye Bakanı: Resmen geçici başkan atanmalı



Medya mağdur kadının peşinde



Strauss-Kahn, intihar gözetimi altında



Gerçekleri ortaya çıkaracak elektronik kilit



Amerika Maliye Bakanı Timothy Geithner, cinsel tacizle suçlanan IMF Başkanı Dominique Straus-Kahn'ın istifasını istedi. Geithner, New York’ta cezaevinde bulunan Kahn'ın, IMF'yi yönetecek bir durumda olmadığını söyledi ve yerine resmen geçici bir başkan atanması çağrısında bulundu.Strauss-Kahn, Cumartesi günü kaldığı otelde bir temizlikçi kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.Fransız vatandaşı Kahn’ın, ülkesinde gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olması ve muhtemelen seçimi kazanması bekleniyordu.Hakkında yedi ayrı suçlama bulunan 62 yaşındaki IMF Başkanı masum olduğunu ileri sürüyor. Uluslararası Para Fonu Başkanı çıkarıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmuş, ancak talebi mahkeme yargıcı tarafından reddedilmişti.32 yaşındaki kadının Afrika ülkesi Gine’den ABD’ye yedi yıl önce sığınmacı olarak göç eden bir dul olduğu ve 15 yaşındaki kızıyla oturduğu bildirildi. Ancak Shapiro, olayın duyulması ve küresel bir skandal haline gelmesinin ardından müvekkilinin, uluslararası medyanın spot ışıkları altında tutulan evine ve Sofitel otelindeki işine geri dönemediğini, kızını bile göremediği gizli bir yere kapandığını kaydetti. Kadının Fransızca konuştuğu ve biraz İngilizce de bildiği belirtildi.Davanın mahkemede görülmesi sırasında Strauss-Kahn’ın avukatlarının, cinsel temasın “karşılıklı rızaya dayalı” olduğunu söylemeleri halinde, bu tür savunmanın, cinsel saldırıya maruz kaldığını belirten kadının inandırıcılığına bağlı olacağına ve kadının ifadeleri ile geçmişinin “didik didik incelenmesi” gerekeceğine dikkat çekiliyor.Strauss-Kahn’ın avukatlarının, Cuma günü Suç Mahkemesi'ne yeniden gelmeleri ve büyük jürinin iddianameyi açıklaması bekleniyor. İddianamenin bu hafta açıklanmaması halinde Strauss-Kahn, derhal salıverilme hakkını kazanabilecek.New York’un kötü koşulları ile ünlü Rikers Island hapishanesindeki özel bir hücrede tutulan trauss-Kahn, New York Times gazetesinin atıf yaptığı polis kaynaklarına göre, dün “intihar izlemesine” alındı.IMF Başkanı'nın yakın biçimde gözlenmesini gerektiren bu kararın, Strauss-Kahn’ın hapishaneye alınırken yapılan değerlendirmenin sonucu olarak alındığı da belirtildi. Bunların da herhangi bir özel tehdit ya da girişim nedeniyle değil, kendisine yapılan suçlamaların doğası, daha önce hapiste kalıp kalmadığı gibi faktörlere dayandığı kaydedildi.Skandal birçok soru işaretleri doğururken, Strauss-Kahn’ın otel odasının kapısındaki elektronik kilidin, olaylar zincirinin ne zaman ve nasıl geliştiği konusunda bilgisayardan izlenebilecek ayrıntılı bilgileri sağlayabileceği belirtiliyor.Otel kapısının her açılış ve kapanışında, kilitteki elektronik okuyucu nedeniyle elektronik iz bırakıldığını belirten uzmanlar, bu izleri takip ederek kimlerin hangi saatte oda kapısını açıp kapattığını ya da kapının ne kadar süre kilitli kaldığının anlaşılabileceğini kaydediyorlar.Strauss-Kahn’ın kendisinde bulunan elektronik anahtarın yansıra, temizlikçi kadının da elinde otele ait anahtar bulunduğu ve odanın kapısını hangi saatte ne kadar süreyle açık bıraktığının bu şekilde takip edilebileceği belirtiliyor.Kadın, ifadesinde, banyodan çıplak olarak çıkan Strauss-Kahn’ın kendisine saldırmak istediğini ve kapıya doğru kaçınca kapıyı kilitlediğini belirtmiş, bu nedenle de IMF Başkanı'na yapılan suçlamalardan biri, temizlikçi kadını zorla alıkoymak şeklinde olmuştu. Otel odasının kilidinde yapılacak incelemelerin, bu ifadelerin doğru olup olmadığını ve kapının kim tarafından açılıp kapandığını göstereceğine dikkat çekiliyor.