Amerika ile Asya kıtaları çarpışarak birleşecek!

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"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Avrupa ve Afrika kıtaları da Avustralya ile birleşerek yeni süper kıtaya katılacak.Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya ve Antarktika kıtalarının, yaklaşık 300 milyon yıl önce Pangaea adlı tek bir toprak kütlesinden ayrıldıkları sanılıyor.Yer değiştiren katmanların kıtaları periyodik olarak birbirine doğru ittiğini belirten jeologlar, Dünya üzerinde 1,8 milyar yıl önce Nuna adlı bir süper kıtanın olduğunu, 1 milyar yıl önce Rodinia adlı bir süper kıtanın oluştuğunu ve 300 milyon yıl önce de Pangaea süper kıtasının ortaya çıktığını söyledi.Bilim adamları, gelecek 50-200 milyon yıl içinde Amerika ve Asya kıtalarının birleşmesiyle ortaya çıkması beklenen süper kıtanın adını ise "Amasia" koydu.Yale Üniversitesi'nden Ross Mitchell, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtalarının giderek birbirine yaklaştığını ve Kuzey Kutbu Denizi'nin de çekilerek Amerika ve Asya kıtalarını birbirlerine yaklaştırdığını söyledi.Yeni süper kıta modeline göre sadece Antarktika süper kıtadan ayrı kalıyor.Ortaya çıkan her süper kıtanın Ekvator üzerindeki sabit bir eksende bir dizi ileri geri rotasyona uğradığını tahmin ettiklerini belirten Mitchell, birbiri ardına oluşan her bir süper kıtanın bir öncekinden 90 derecelik bir farkla ortaya çıktıklarını kaydetti.Mitchell, Amasia kıtasının konumunu bu öngörüye göre belirlediklerini sözlerine ekledi.