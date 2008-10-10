Amerika ikinci kez yıkıldı

Hafta başında yüzde 5.11 düşerek dünyayı karamsarlığa iten Amerika borsaları dün yüzde 7.33 düşüp dünyanın moralini bir kez daha ancak bu kez daha ağır biçimde bozdu. Bugün İMKB dahil tüm Avrupa borsalarının çok sert düşüşlerle açılması bekleniyor



Ne gelişmiş ülkelerin, hisse satın alarak finans kuruluşlarına destek olma planı, ne merkez bankalarının ortak hareket edip faizleri aynı anda düşürmeleri dünya ekonomisini saran büyük yangını söndürmeye yetmiyor. Avrupa borsalarının dün sakin bir seyir izlemesinin ardından açılan ABD’de Wall Street bir kez daha tarihi bir düşüş yaşayarak bugün tüm dünyayı bir kez daha ipotek altına altı. ABD’de Dow Jones endeksi yüzde 7.33’lük kayıpla 8 bin 579 puana geriledi. S&P endeksi de yüzde 7.62’lik tarihi bir düşüş yaşadı ve 909 puandan kapandı.



ABD’yi ne çökertti?



ABD’nin dün tarihinin en dramatik düşüşlerinden birini yaşamasının bir değil bir çok sebebi bulunuyor. Oysa ki dün yüzde 7.33 düşen Dow Jones bundan tam 1 yıl önce 14 bin 164 puanla tarihi zirvelerini görmüştü. Bugün ise o tarihi zirveye göre tam yüzde 40 değer kaybetmiş vaziyettte. İşte dünkü sert düşüşün nedenleri...



* Açığa satış ani düşüşler sonrasında yasaklanmıştı. Dün bu yasak kalktı ve yatırımcılar endekslerin geldiği seviyelere bakmaksızın “Nasıl olsa bunun da daha kötüsü yaşanacak. Dibin dibi olacak” diyerek satışlara kaldığı yerden devam ettiler.



* Piyasalardaki korku ve endişeyi gösteren VIX endeksi 64.92 ile tarihinin en kötü noktasına geldi. Bu insanların ekonominin bundan sonraki gidişatına hiçbir şekilde güvenmediğini ortaya koyuyor.



* Eylül ayında 72 milyar dolarlık satış yapan hedge fonların satışa devam ettiği anlaşıldı. Ekim ayında henüz 10 gün dolmadan 49.3 milyar dolarlık daha satış yapıldığı anlaşıldı. Sadece hisse senetlerinden değil, ABD tahvillerinden de çok hızlı bir çıkış var.



* İnsanların “kol keseyim zarar edeyim ama öyle ya da böyle cebimde nakitim olsun” düşüncesi ile hareket ettiği görülüyor.



* ABD hükümeti bankalardan sonra krizden en çok etkilenen otomotiv sektörünü de kurtarmak için bir paket hazırlamıştı. 25 milyar dolarlık bu paketin hayata geçeceğine dair şüpheler piyasaları karıştırdı.



* Bu şüphelerin üzerine bir de S&P’nin dünyanın en büyük otomobil üreticisi General Motors’un notunu düşürmesi eklendi.



* GM hisseleri yüzde 31 düştü ve 3.2 milyar dolarla 1950’lerdeki seviyelerine geri geldi.



* Morgan Stanley ile ilgili endişeler de panik satışları tetikleyen bir diğer önemli unsur oldu. Japon Mitsubishi’nin kesinlikle Morgan Stanley’e yatırım yapmayacağı anlaşıldı.

