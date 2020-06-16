Amerika, Huawei ile işbirliği yasağını 5G için kaldırdı

Amerikan şirketlerinin Çinli teknoloji devi Huawei ile ortak çalışmasına yönelik kısıtlama, 5G teknolojisi için kaldırıldı. Amerikan Ticaret Bakanlığı, 5G standartlarının oluşturulması konusunda ortak çalışma yapma konusunda Amerikan şirketlerine izin verileceğini açıkladı.

ABD, 5G altyapısının Çinli şirketler tarafından kurulması durumunda Pekin'in gizli bilgilere erişebileceği endişesiyle Huawei’ye geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ambargo koymuştu. Ambargo, Huawei ile işbirliği yapabilmek Amerikan şirketlerinin özel izin almasını zorunlu tutuyordu.

5G'de dünya lideri

Huawei, 5G teknolojisi konusunda son yıllar dünya liderliğini üstlenmişti. Huawei’in bugüne kadar 5G ile ilgili 3 bin 147 lisans aldığı, onu Çinli şirket ZTE ile Güney Koreli Samsung’un izlediği görülüyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yeni kararla ilgili yaptığı değerlendirmede “Küresel yenilikçilik konusunda liderliği terk etmediklerini” savunarak, “Bu karar ekonomik ve ulusal güvenliğimizi birlikte koruma konusundaki Amerikan hünerini yansıtıyor” dedi.